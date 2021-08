Premiér: Pokojná práca s Rómami je cestou k úspechu

Banská Bystrica 1. augusta (TASR) - Pokojná práca s marginalizovanými skupinami bez násilia a extrémov je cesta k úspechu. Premiér Eduard Heger (OĽANO) to v nedeľu povedal v Banskej Bystrici pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu (2. 8.). Zároveň pripomenul, že politika skrytého holokaustu v nás by sa mala skončiť.



„Nesmieme zabúdať, že pred 77 rokmi nahnali nacisti do plynových komôr v Osvienčime tisíce Rómov. Boli tam muži, ženy, deti i starí ľudia. Vieme, že toto bola len jedna z mnohých strašných udalostí, ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny,“ spomenul s tým, že títo ľudia boli zbavení práv a boli masovo vyvražďovaní. „Z tejto histórie sa musíme poučiť a nesmieme dovoliť, aby sa niečo takéto opakovalo. Vieme, že začiatkom práve takýchto skutkov, násilia a brutálneho zla sú mnohokrát predsudky, ktoré sú v nás. A tie sú zdrojom vylúčenia a diskriminácie,“ poznamenal. Dodal, že ľudia potrebujú navzájom rešpektovať ľudskú dôstojnosť. Podľa neho aj Pamätný deň rómskeho holokaustu je pripomienkou, ako to môže dopadnúť, ak sa tak nestane.



Pripomenul tiež, že jeho vláda chce dať šancu každému, aj Rómom, ktorí žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach. „Vyčlenili sme časť zdrojov, aby sme investovali do vzdelávania mladých Rómov. Veríme, že práve výchova už v útlom veku prináša šancu do života týchto ľudí na to, aby zo svojich životov urobili úspešný príbeh,“ zdôraznil s tým, že v súčasnosti pozná také prípady, ktoré dostali šancu a svoje životy zmenili. „A to mi dáva istotu, že ak im takúto šancu poskytneme, využijú ju a bude to v prospech celej spoločnosti,“ ukončil Heger.



Pamätný deň rómskeho holokaustu si európska verejnosť pripomína 2. augusta, keď došlo k likvidácii najväčšieho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V noci z 2. na 3. augusta 1944 nacisti v plynových komorách zavraždili 2897 rómskych mužov a žien. Celkový počet rómskych obetí druhej svetovej vojny predstavuje 300.000 až 500.000 osôb.