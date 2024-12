Premiér ponúka SR na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania

Bratislava 27. decembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ponúka Slovensko ako vhodnú krajinu na zorganizovanie akéhokoľvek mierového rokovania vo veci ukrajinsko-ruského konfliktu. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti s tým, že na túto tému hovoril aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a víta jeho pozitívnu reakciu.



"Ak sa na nás ktokoľvek obráti so záujmom zorganizovať na Slovensku akékoľvek mierové rokovanie vo veci ukrajinsko-ruského konfliktu, môže rátať s našou pohostinnosťou," uviedol premiér. SR je podľa neho síce malou, ale mimoriadne aktívnou krajinou v medzinárodných vzťahoch.



Je pre neho nepochopiteľné, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmieta prímerie. Celú Ukrajinu podľa predsedu vlády SR ťahá do katastrofy. "Vyjednávacia pozícia Ukrajiny je každý deň horšia a Ukrajina zaplatí za toto západné dobrodružstvo obrovskú cenu v podobe straty územia a prítomnosti cudzích vojsk," skonštatoval. Apeloval pritom na prímerie a začatie mierových rokovaní.



Predseda vlády zároveň oznámil, že v januári pôjde na oficiálnu návštevu do Turecka a vo februári sa má stretnúť so Svätým Otcom vo Vatikáne. Riešiť chce podľa svojich slov aj ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine.



Putin vo štvrtok (26. 12.) oznámil, že Slovensko je pripravené hostiť rozhovory medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva nie je proti tomu, aby bolo hostiteľom takýchto rokovaní. Pripravenosť poskytnúť územie svojej krajiny ako platformu na rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom vyjadril podľa Putina premiér SR počas svojej nedávnej návštevy v Moskve.