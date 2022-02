Premiér: Ponúkli sme Bratislavu ako miesto na mierové rokovania

Bratislava 27. februára (TASR) - Slovensko ponúklo ukrajinskej a ruskej strane mesto Bratislava ako miesto na mierové rokovania. Pred nedeľným rokovaním vlády to vyhlásil premiér SR Eduard Heger (OĽANO).



"Ukrajina nebojuje za seba, ale aj za nás. Muži v odvahe bojujú za naše hodnoty. Za hodnoty slobody, demokracie, za právo rozhodnúť sa o svojej budúcnosti," povedal Heger s tým, že pre Ukrajinu chcú mier, a to je dôvod, prečo Bratislavu ponúkol ako miesto mierového rokovania.



Dokazujú to podľa neho blízke susedské vzťahy a pravidelný kontakt, ktorý s ukrajinskou vládou máme. "Slovensko je tomuto návrhu naklonené a rado prispeje aj takýmto krokom k dosiahnutiu mierového stavu na Ukrajine," doplnil Heger na sociálnej sieti.



Zároveň informoval, že v sobotu (26. 2.) telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a zvolal preto vládu, aby rozhodla o ďalšej pomoci pre Ukrajinu. "Urobím všetko preto, aby sme pomohli," poznamenal premiér.



Konanie mierových rokovaní v Bratislave podporuje i mimoparlamentná SNS, ktorá ponúka pomoc pri zorganizovaní stretnutia. Aj podľa vyjadrenia podpredsedu parlamentu Juraja Blanára z opozičného Smeru-SD v RTVS treba čím skôr ponúknuť miesto na Slovensku na rokovanie medzi zástupcami Ruska a Ukrajiny.