Premiér ponúkol postihnutým odvetviam komunitné testovanie

Bratislava 10. novembra (TASR) – Reštaurácie, fitness centrá, plavárne, školy i cirkvi by sa mohli podieľať na celoplošnom testovaní na ochorenie COVID-19. Za to by mohli za určitých dodatočných podmienok otvoriť svoje prevádzky. Uviedol to premiér Igor Matovič (OĽANO) po utorkovom stretnutí so zástupcami najviac postihnutých odvetví. Či pôjde Slovensko týmto smerom, sa má rozhodnúť do piatka (13. 11.).



Testovanie by tak mali zabezpečiť komunity, ktoré majú záujem o otvorenie svojich prevádzok, štát by v takomto prípade poskytol materiálne vybavenie a zástupcov vojska či polície. Zástupcovia škôl, reštaurácií, hotelov či fitness centier by sa mali s premiérom stretnúť znova vo štvrtok (12. 11.) a v piatok premiér oznámi konečné rozhodnutie.



"Takýmto spoločným úsilím by sme mohli dostať viac slobody," povedal Matovič. Aby mohli prevádzky zostať otvorené, malo by sa takéto testovanie opakovať približne po troch týždňoch a prístup do kín, divadiel či plavární by mali iba ľudia s aktuálnym certifikátom. Prvé testovanie by chcel premiér uskutočniť v závere novembra.







Generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska Marek Harbuľák si vie tento spôsob otvorenia prevádzok predstaviť a gastroprevádzky podľa neho urobia všetko, čo je v ich silách. Jasné pravidlá podľa neho tento sektor potrebuje poznať do konca novembra.



Majitelia fitness centier na sociálnej sieti uviedli, že očakávali od utorkového stretnutia aj konkrétnu pomoc štátu. O prípadných ďalších kompenzáciách sa však na stretnutí nerokovalo.



Pokiaľ tento návrh neprejde, alebo sa nepodarí zabezpečiť pomocou týchto komunít dostatočný počet testovacích miest, je podľa premiéra variantom pokračovanie obmedzení a celoplošné testovanie pri výraznejšom náraste počtu infikovaných.