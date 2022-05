Heger o stíhaní Fica:Poslanci by sa mali držať slov mandátového výboru

Bratislava 2. mája (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR by sa mali držať záveru mandátového výboru v súvislosti s väzobným stíhaním lídra strany Smer-SD Roberta Fica. Na sociálnej sieti to v pondelok uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).



Ako povedal, ich úlohou nie je nahrádzať prácu polície a prokuratúry, teda zhromažďovať a vyhodnocovať dôkazy, ani prácu súdov, ktoré dôkazy posudzujú z hľadiska viny či neviny obvineného. "Úlohou poslancov je pričiniť sa o priechod spravodlivosti, nie bezprávia. K tomu sa napokon zaviazali v poslaneckom sľube. V týchto dňoch sa teda v rozbúrenom slovenskom parlamente nerozhoduje o Ficovom uväznení, ale o tom, či sa návrhom na jeho uväznenie bude zaoberať nezávislá súdna moc. Ak návrh parlament neschváli, Robert Fico bude stíhaný naďalej, akurát na slobode," povedal Heger.



Mandátový a imunitný výbor NR SR v stredu (27. 4.) večer prijal uznesenie a odporučil plénu parlamentu odsúhlasiť žiadosť prokuratúry o vydanie súhlasu na vzatie poslanca a lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby.



Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v rámci akcie Súmrak obvinil Fica a exministra vnútra Roberta Kaliňáka zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj z opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva. V prípade sú obvinení aj nitriansky podnikateľ Norbert B. a policajný exprezident Tibor G. Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.