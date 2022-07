Premiér považuje za správny scenár dovládnutie v štvorkoalícii

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a predseda vlády SR Eduard Heger počas stretnutia v Prezidentskom paláci v Bratislave 22. júla 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 22. júla (TASR) - Je dôležité dokončiť volebné obdobie v štvorkoalícii. Do tohto scenára vyriešenia vládnej krízy vkladá premiér Eduard Heger (OĽANO) celé svoje úsilie. Povedal to po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou v Prezidentskom paláci. Nevylučuje menšinovú vládu, ale nechce s týmto scenárom pracovať. Je podľa neho dôležité pripraviť Slovensko na ďalšie voľby tak, aby aj po nich zostavovali vládu demokratické strany. Zdôraznil, že koaličný spor je zhmotnený len do osoby lídra OĽANO Igora Matoviča a do prieskumu, z ktorého vyplynula jeho nepopularita.povedal premiér s tým, že sa zaoberá aj ďalšími alternatívami, pričom za realistický označil aj scenár menšinovej vlády.odpovedal na otázku, či vedel hlave štátu garantovať, že by po odchode SaS mala vláda podporu v parlamente.Spor sa podľa premiéra spustil prieskumom popularity, z ktorého vyšiel Matovič ako najnepopulárnejší politik. Zdôraznil, že v demokratických krajinách by nemali určovať zostavenie koalície prieskumy popularity a preferencií.povedal s tým, že na to treba pamätať, ak chceme demokraciu posilňovať. Voliči tiež vo voľbách podľa neho rozhodujú, kto koalíciu zostaví.Premiér dodal, že protiinflačný balík bol dohodnutý tak, že bude mať podporu troch koaličných strán. Šéf SaS Richard Sulík podľa Hegera povedal, že nemá problém, aby balík prešiel s podporou opozície. To teda nemal byť dôvod na odchod Matoviča.Najbližšie týždne do konca leta chce premiér využiť na rokovania s partnermi.doplnil.Spor vo vláde sa vyostril po tom, ako parlament prelomil veto prezidentky pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Matoviča. SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú prepracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta.SaS vyhlásila, že už nie je súčasťou koalície a ak sa do konca augusta nenaplnia jej požiadavky, ministri zo strany podajú demisiu. Sulík sa už v tejto súvislosti stretol s premiérom. Heger vyzval SaS, aby urobila krok späť. Obe strany ďalej trvajú na svojich stanoviskách, predčasné voľby nateraz odmietajú.