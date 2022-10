Premiér poveril Karasa prípravou legislatívy na posilnenie LGBTI+ práv

Bratislava 19. októbra (TASR) - Minister spravodlivosti Viliam Karas dostal poverenie pripraviť legislatívu na posilnenie práv LGBTI+ komunity. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) na stredajšej tlačovej konferencii. Zároveň avizoval, že na blížiacom sa samite lídrov Európskej únie chce otvoriť aj tému terorizmu a problematiku regulácie obsahu sociálnych sietí, aby krajiny spoločne hľadali spôsoby riešenia.



Minister spravodlivosti podľa slov premiéra sám prejavil záujem pripraviť legislatívu, preto ho telefonicky touto úlohou poveril. Tvrdí, že na príprave má začať pracovať bezodkladne. Termín predloženia návrhu Heger nešpecifikoval. Poukázal aj na dĺžku legislatívneho procesu a jednotlivé lehoty. V reakcii na neschválenie návrhu poslancov SaS o partnerskom spolužití premiér uviedol, že ako predsedovi vlády je mu prirodzenejšie, keď pôjde legislatívna zmena v tejto oblasti cez vládu.







Premiér zároveň potvrdil, že bol primárnym cieľom páchateľa, ktorý na Zámockej ulici v Bratislave zastrelil dvoch mužov. "Nemôžem potvrdiť ďalšie mená, keďže je to v stave vyšetrovania. Bol som vypočutý, ale neviem kto ďalší, nebol som oboznámený so spisom," uviedol. Nepovedal ani, či majú zvýšenú ochranu aj ďalší členovia vlády. Jednotlivé riziká podľa jeho slov vyhodnocujú kompetentné orgány.



Premiér tiež avizoval, že chce o téme terorizmu v súvislosti s útokom v Bratislave hovoriť na európskej úrovni. Chce vyzvať členské štáty Európskej únie na pomoc pri hľadaní riešení. Poukázal na problematiku regulácie sociálnych sietí z hľadiska obsahu. "Vidíme, že sociálne siete napriek už dostupnej legislatívne zanedbávajú túto povinnosť, niekedy reagujú neskoro alebo reagujú až po opakovaných apeloch, alebo nedostatočne. Toto sa musí zmeniť," povedal.







V centre Bratislavy na Zámockej ulici došlo v stredu (12. 10.) večer pred podnikom, ktorý navštevuje LGBTI+ komunita, k streľbe. Na mieste zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena. Páchateľ z miesta činu ušiel. Polícia ho našla na druhý deň ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.