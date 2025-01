Premiér požiadal K.Šaška, aby urgentne vyriešil problém e-receptov

Bratislava 9. januára (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) požiadal ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby urgentne s okamžitou platnosťou vyriešil problém vydávania e-receptov. Šaško podľa jeho slov avizoval, že rezort prijíma okamžité opatrenia, ktoré zabezpečia opätovné vydávanie e-receptov v najbližších hodinách a dňoch. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.



"Minister zdravotníctva ma informoval, že rezort prijíma okamžité opatrenia, ktoré zabezpečia opätovné vydávanie e-receptov v najbližších hodinách a dňoch," priblížil Fico.



Od januára vstúpila do účinnosti novela zákona o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Pre niektoré lieky zanikla možnosť vystavenia e-receptu. Ide napríklad o lieky plne hradené pacientom. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vysvetlilo, že s ohľadom na technicko-legislatívnu nutnosť úpravy bolo nevyhnutné v súvislosti so službou elektronického receptu (eRecept) rešpektovať právo Európskej únie týkajúce sa ochrany osobných údajov. Deklarovalo, že situáciu rieši, aby sa čo najskôr znížil dosah na verejnosť.



MZ SR, zdravotné poisťovne a Národné centrum zdravotníckych informácií sa dohodli, že najneskôr do konca marca budú iniciovať legislatívny proces na opravu zmien v predpisovaní e-receptov.



Zmeny opakovane kritizovala opozícia aj zdravotnícke organizácie. Žiadajú urýchlenú opravu nepresnej formulácie v zákone.