Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 18. november 2025Meniny má Eugen
< sekcia Slovensko

Premiér požiadal M. Rutteho o posilnenie protivzdušnej obrany SR

.
Na snímke sprava predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a generálny tajomník NATO Marko Rutte počas prijatia na Úrade vlády SR 18. novembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Témou stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 18. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) privítal v utorok na Úrade vlády (ÚV) SR generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Fico ho požiadal o posilnenie protivzdušnej obrany SR. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV.

„Na pracovnej večeri hovorili o spolupráci medzi Slovenskou republikou a NATO. V tejto súvislosti Robert Fico zdôraznil, že Slovensko má suverénne právo sa rozhodnúť, aké tempo a akú štruktúru vojenských výdavkov zvolí,“ uviedol tlačový odbor.

Témou stretnutia bola podľa neho aj aktuálna situácia na Ukrajine. Premiér zopakoval, že Slovensko nebude Ukrajine dodávať smrtiace zbrane s výnimkou komerčných kontraktov. Bude však pokračovať v poskytovaní nesmrtiacej pomoci.
.

Neprehliadnite

ČARNOGURSKÝ: Z väznice som sa vracal sám električkou, nikto ma nečakal

Týždenník: Odpustenie nestačí

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov I.

REPORTÁŽ: Parížska megamucholapka na turistov II.