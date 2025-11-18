< sekcia Slovensko
Premiér požiadal M. Rutteho o posilnenie protivzdušnej obrany SR
Témou stretnutia bola aj aktuálna situácia na Ukrajine.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) privítal v utorok na Úrade vlády (ÚV) SR generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho. Fico ho požiadal o posilnenie protivzdušnej obrany SR. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV.
„Na pracovnej večeri hovorili o spolupráci medzi Slovenskou republikou a NATO. V tejto súvislosti Robert Fico zdôraznil, že Slovensko má suverénne právo sa rozhodnúť, aké tempo a akú štruktúru vojenských výdavkov zvolí,“ uviedol tlačový odbor.
Témou stretnutia bola podľa neho aj aktuálna situácia na Ukrajine. Premiér zopakoval, že Slovensko nebude Ukrajine dodávať smrtiace zbrane s výnimkou komerčných kontraktov. Bude však pokračovať v poskytovaní nesmrtiacej pomoci.
