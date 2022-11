VIDEO: Premiér požiadal predsedov vlád V4 o pomoc v zdravotníctve

Bratislava 24. novembra (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) požiadal predsedov vlád Česka, Poľska a Maďarska o pomoc v zdravotníctve. Informoval o tom po štvrtkovom samite predsedov vlád V4 v Košiciach.



Premiéri susedných krajín mu podľa jeho slov deklarovali ochotu pomôcť v prípade, že by Slovensko potrebovalo od budúceho mesiaca lekárov do nemocníc. O konkrétnych číslach sa nerozprávali, premiéri majú podľa Hegera preveriť možnosti. V prípade hospitalizácií v nemocniciach na pohraničí vedia tiež poskytnúť svoje kapacity.



V roku 2011, keď lekári hrozbu hromadných výpovedí naplnili, prišli na Slovensko pomáhať českí vojenskí lekári. Senát Parlamentu ČR neskôr prijal uznesenie, podľa ktorého to bolo protiústavné. Vtedajšia vláda Petra Nečasa to odmietla.



Aktuálne hromadné výpovede podalo vyše 2100 lekárov na znak nesúhlasu s aktuálnymi podmienkami v systéme. Pokiaľ sa nedohodnú s vládou, na konci mesiaca im vyprší výpovedná lehota. Šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) informoval vo štvrtok o dohode s lekárskymi odborármi na siedmich bodoch memoranda. Nevyriešené stále zostávajú platy lekárov.