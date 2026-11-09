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Premiér požiadal prezidenta o zrušenie poverenia viesť envirorezort

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Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Premiér už v nedeľu (8. 11.) avizoval, že prezidentovi vráti poverenie na riadenie envirorezortu.

Autor TASR
,aktualizované 
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Bratislava 9. novembra (TASR) - Kancelária prezidenta SR dostala v pondelok list od predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), v ktorom požiadal o zrušenie poverenia viesť Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. TASR o tom informovala Kancelária prezidenta SR. Prezident SR Peter Pellegrini sa k tejto otázke vyjadrí v najbližších dňoch.

Premiér už v nedeľu (8. 11.) avizoval, že prezidentovi vráti poverenie na riadenie envirorezortu. Zároveň navrhol, aby ministerstvo riadil nominant koaličnej SNS. Svoje rozhodnutie odôvodnil sporom medzi predsedom SNS Andrejom Dankom a bývalým ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Uviedol, že tento spor nebude pokračovať na jeho úkor.
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