E. Heger: Požiar v centre Banskej Štiavnice sa podarilo zastabilizovať

Banská Štiavnica 18. marca (TASR) – Rozsiahly požiar v Banskej Štiavnici sa v popoludňajších hodinách podarilo zastabilizovať. Horí ešte v strešnom priestore geologického múzea. Hasiči robia kroky, aby zabránili jeho šíreniu. Vyplýva to z vyjadrení dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera a prezidenta Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Pavla Mikuláška počas sobotňajšieho tlačového brífingu na mieste udalosti.



Premiér priblížil, že požiar zasiahol a poškodil sedem budov. "Mnohé strechy zhoreli, v niektorých aj celé poschodia," vyhlásil. Informoval, že neprišlo k žiadnej ujme na zdraví ani strate na životoch.



Mikulášek informoval, že požiarom zasiahnuté budovy a všetky priľahlé budovy museli odstaviť od elektriny a plynu. V súčasnosti podľa neho hasiči likvidujú lokálne ohniská. Predpokladá, že na mieste budú minimálne do nedeľných ranných hodín. "Aktuálne sa začalo expertné zisťovanie možných príčin požiaru, momentálne je predčasné o dôvodoch špekulovať," doplnil.



Heger sa tiež poďakoval profesionálnym hasičom, dobrovoľným hasičom, záchranárom a vojakom. Vyzdvihol tiež prácu dobrovoľníkov, ktorí pomáhali s evakuáciou dokumentov. Ocenil tiež príchod viacerých dočasne poverených ministrov na miesto požiaru.



Vláda podľa jeho slov urobí všetko preto, aby dala zničené budovy do pôvodného stavu. "Je to klenot nášho kultúrneho dedičstva, prichádza sem množstvo turistov. Chceme, aby toto mesto z tohto mohlo naďalej prosperovať," povedal. Kabinet bude mať k požiaru podľa neho separátne rokovanie.



Požiar na námestí v Banskej Štiavnici vypukol v dopoludňajších hodinách v historickej budove, v ktorej sídli známa turistická atrakcia. Postupne sa rozšíril aj na ďalšie objekty v centre mesta.