Premiér pozval majiteľov fitnescentier na stretnutie na úrad vlády

Bratislava 25. mája (TASR) – Premiér Igor Matovič (OĽaNO) pozval v pondelok majiteľov fitnescentier na stretnutie na úrad vlády, ak o to majú záujem. Uviedol to na sociálnej sieti po tom, ako sa rozhodli neprotestovať na diaľnici pri vstupe do Bratislavy.



"Som veľmi rád, že si organizátori blokovania diaľnice dali povedať a rozhodli sa pôvodný plán nakoniec neuskutočniť a svoj protest zrealizovali len spomalenou jazdou," povedal premiér. Zároveň sa poďakoval za to, že majitelia fitnescentier odmietli "politizáciu čisto hygienickej otázky".



Majitelia fitnescentier premávku na diaľnici do hlavného mesta nezablokovali, ale len spomalili. Naďalej však žiadajú okamžité uvoľnenie ich podnikania a otvorenie fitnescentier. Premiér avizoval, že v pondelok dopoludnia bude zasadať konzílium odborníkov a bude riešiť okrem iných tém aj možné otvorenie fitnescentier a ostatných vnútorných športovísk.