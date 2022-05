Heger o protiinflačnej pomoci: Chceme na palubu dostať SaS

Bratislava 11. mája (TASR) - Koalícia pracuje na tom, aby pri návrhu protiinflačnej pomoci presvedčila stranu SaS. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády premiér Eduard Heger (OĽANO) na margo postoja strany SaS, ktorá nepodporuje celú dohodu ostatných koaličných strán o pomoci ľuďom.



"Pracujeme momentálne na tom, aby sme dostali na palubu stranu SaS. Rokovania sú síce náročné, ale vyvíjajú sa dobrým smerom. Verím, že aj v tejto veci čoskoro predstavíme výsledky a pomoc ľuďom bude doplnená tak, ako sme hovorili," spresnil Heger. Zároveň vyvrátil diskusie o tom, že sa rozpadá vláda.



Poznamenal, že v programovom vyhlásení vlády (PVV) nie je, že vládny kabinet nebude zvyšovať dane, s čím má problém strana SaS. "Z hľadiska verejných financií my v PVV máme jasne pomenované, že budeme znižovať daňové zaťaženie na strane práce a budeme zvyšovať daňové zaťaženie na strane spotreby, majetku a negatívnych externalít. Nikde v PVV nemáme schválené, že nebudeme zvyšovať dane. A to som jasne komunikoval aj pánovi Sulíkovi, aj strane SaS," podčiarkol.



Dávať si "nejaké červené čiary", ktoré sú v rozpore s PVV, je preto podľa Hegera neprijateľné. "PVV je už schválené, preto ja aj manažujem celé to rokovanie, aby sme sa udržali v rámcoch PVV. Myslím si, že zatiaľ to tak je," spresnil.



"My sme rokovali tri mesiace, od začiatku januára. Dohoda je vo finálnej fáze. Teraz hovoríme o niektorých detailoch. Takto je to nastavené a myslím si, že je to nastavené dobre. Je to kompromis dohody jednotlivých strán, toho, čo vieme ako koalícia schváliť," vysvetlil predseda vlády.



Podľa Hegera treba brať do úvahy, že táto koalícia má mandát od ľudí, má svoju voličskú základňu, má svoje politické preferencie a podľa toho vzniká aj politický kompromis. "To je realita, v ktorej žijeme, nemôžeme si teraz kresliť nejakú inú realitu," dodal premiér.