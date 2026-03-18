Premiér pravdepodobne nepodporí závery samitu EÚ týkajúce sa Ukrajiny
Fico však považuje za správne podporovať európsku perspektívu Ukrajiny. Súčasne si nevie predstaviť, že by Ukrajina z politických a ideologických dôvodov mala predbehnúť iné krajiny.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 18. marca (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) pravdepodobne nepodporí závery blížiaceho sa samitu EÚ, ktoré sa budú týkať Ukrajiny. Avizoval to na stredajšom rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti. Požiadavka na reflektovanie situácie s ropovodom Družba je podľa premiéra z nepochopiteľných dôvodov principiálne odmietaná.
„My sme žiadali a ja som mal na túto tému dlhý rozhovor aj s predsedom Európskej rady, aby do záveru, pokiaľ ide o Ukrajinu, bola vložená časť, ktorá by sa dotýkala ropovodu Družba. Toto je z nepochopiteľných dôvodov principiálne odmietané,“ ozrejmil Fico dôvody svojho rozhodnutia.
V ostatných častiach, ktoré sa týkajú konkurencieschopnosti EÚ či Blízkeho východu, zásadné dôvody na ich prípadné nepodporenie nevidí, „pokiaľ sa nám podarí presadiť niektoré veci v oblasti konkurencieschopnosti“.
Fico však považuje za správne podporovať európsku perspektívu Ukrajiny. Súčasne si nevie predstaviť, že by Ukrajina z politických a ideologických dôvodov mala predbehnúť iné krajiny, ktoré sú podstatne lepšie pripravené. „S vysokou pravdepodobnosťou, pretože nebude záujem dostať Družbu ako tému záverov, túto časť o Ukrajine ja nepodporím,“ dodal.
Ukrajinský naratív o zbombardovaní zariadenia ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti nie je podľa neho pravdivý. „Spolupracujeme so službami v zahraničí, satelitné snímky ukazujú, že je vyhoretý iba jeden jediný zásobník ropy. Nie sú absolútne žiadne známky poškodenia ropného systému, nie sú tam žiadne známky po bombardovaní,“ povedal premiér. Hovoril o „veľkej hre“ v súvislosti s parlamentnými voľbami v Maďarsku.
Predseda parlamentného eurovýboru Peter Kalivoda (Hlas-SD) by privítal, keby sa závery samitu EÚ zmienili o účasti SR v inšpekčnom tíme, ktorý sa má zaoberať ropovodom Družba. „Máme na túto ropu právny nárok,“ zdôraznil. Kritizoval, že termín sfunkčnenia ropovodu sa neustále posúva.
Predseda vlády ďalej na parlamentnom výbore naznačil, že ešte v stredu má kabinet rokovať o nariadení, ktoré by malo priniesť vyššie ceny pohonných látok pre zahraničných vodičov. Aktuálne vláda podľa jeho slov analyzuje podmienky, ktoré by mohlo nariadenie obsahovať.
