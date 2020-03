Premiér: Pre samosprávy platí zákaz 14 dní na všetky verejné podujatia

Počet nakazených koronavírusom na Slovensku stúpol na sedem

Bratislava 9. marca (TASR) - Pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy platí na 14 dní zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po zasadnutí ústredného krízového štábu.Počet pacientov nakazených novým koronavírusom na Slovensku stúpol na sedem. Po pondelkovom zasadnutí krízového štábu o tom informoval dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Potvrdil, že počas zasadnutia štábu pribudli dva nové potvrdené prípady, a to v Martine a Košiciach.Pre nový koronavírus budú od utorka (10. 3.) preventívne kontroly na všetkých hraničných priechodoch na Slovensku. Po pondelkovom rokovaní krízového štábu to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Ústredný krízový štáb SR vydal v pondelok nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine, predbežne na dva týždne. Dosluhujúci predseda vlády Peter Pellegrini o tom informoval po skončení štvorhodinového zasadnutia štábu.Od utorka (10. 3.) budú musieť občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu podstúpiť 14-dennú karanténu vrátane rodinných príslušnikov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Po zasadnutí ústredného krízového štábu o tom informoval premiér Peter Pellegrini (Smer-SD).Všeobecní lekári budú môcť pre nový koronavírus vypísať tzv. pohybovú práceneschopnosť (PN), potvrdenia bude ošetrujúci lekár priamo zasielať do Sociálnej poisťovne, aby sa obmedzil pohyb ľudí. Po pondelkovom zasadnutí ústredného krízového štábu to povedal premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zabezpečiť chce bezplatné rúška pre návštevníkov ambulancií lekárov, aby ich mali pacienti už v čakárni.