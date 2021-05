Premiér: Pre SR je dôležité, aby sa posunula k inováciám cez zručnosti

Porto 7. mája (TASR) – Pre Slovensko je dôležité, aby sa posunulo k inováciám a k práci s vyššou pridanou hodnotou, čo bez zručností nepôjde. Premiér SR Eduard Heger to povedal pred novinármi počas piatkového summitu lídrov členských štátov Európskej únie v portugalskom Porte. Lídri tam budú rokovať aj v sobotu (8.5.).



Na rozvoj zručností dáva Slovensko silný dôraz aj v pláne obnovy. "Aby vzdelávanie prinášalo ľudí na pracovný trh pripravených a aby už mali všetky zručnosti, ktoré potrebujú," podotkol premiér s tým, že dôležité však je aj to, aby ľudia svoje zručnosti rozvíjali aj počas života.



Na margo samotného sociálneho summitu Heger dodal, že pandémia nového koronavírusu zanechala stopu na krajinách EÚ. "Posunula nás do bodu, kde si uvedomujeme, že pandémia na nás zanechala stopu a posunula nás do Európy, ktorá už bude iná," uviedol premiér.



Je podľa neho veľmi dôležité aby krajiny dokázali reagovať na všetky výzvy, ktoré ich čakajú v súvislosti či už s klimatickou zmenou alebo digitálnou zmenou. "A preto aj dnes veľmi silno rezonujú zručnosti. Potrebujeme dodať našim občanom nové zručnosti tak, aby dokázali byť uplatniteľní na trhu práce," spresnil premiér s tým, že toto je jednou z kľúčových oblastí, ktoré si uvedomuje aj Slovensko. O týchto posolstvách chce premiér hovoriť aj počas diskusií na summite.



Premiér sa v Porte zúčastnil aj na stretnutí lídrov V4.



osobitná spravodajkyňa TASR Bianka Nagyová