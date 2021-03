Premiér: Pred OĽANO, Sme rodina a Za ľudí stojí dohoda o trojkoalícii

Bratislava 27. marca (TASR) - Pred OĽANO, Sme rodina a Za ľudí stojí úloha dohodnúť sa na trojkoalícii. Na sociálnej sieti to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽANO). Argumentuje neochotou strany SaS splniť podmienky na vyriešenie situácie. Rokovania podľa jeho slov viaznu "na detinskej novej dodatočnej požiadavke" Sulíka, že ak z vlády neodíde Matovič, vrátiť sa chce aj on.



"Jasné, bude to náročnejšie v parlamente, ale osobne verím, že taká koalícia môže urobiť kopu dobrej práce. Môj záväzok odísť z postu predsedu vlády, samozrejme, platí. Treba k tomu už len malý krôčik - spísať dohodu, že naše požiadavky budú rekonštruovanou koalíciou naplnené," uviedol v súvislosti s trojkoalíciou.



Dodal, že OĽANO zvolalo na sobotu večer posledné stretnutie štyroch koaličných strán. "Obávam sa, že Richard Sulík bude stále na svojej stoličke trvať," podotkol s tým, že aj v piatok (26. 3.) sa Sulík na stretnutí ukázal až "na doprosovanie sa" šéfa Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina). Po pár minútach mal odísť, pričom vyjadril požiadavku ostať vo vláde, ak v nej bude Matovič.



Premiér tvrdí, že na rokovaniach sa tri koaličné strany snažia dohodnúť, no šéf jednej strany "povýšil svoj vlastný osobný záujem nad záujem svojej strany, nad záujem Slovenska a na základe dodatočne vymyslenej požiadavky, ktorá mu má zabezpečiť stoličku na vláde, vytiahol svoju stranu z koalície a vlády".