Premiér: Predčasných volieb sa nebojím, nie je čas vymeniť I. Matoviča

Bratislava 5. septembra (TASR) - Predčasných volieb sa premiér Eduard Heger (OĽANO) neobáva, s ich vyhlásením však nesúhlasí. Súčasného lídra hnutia OĽANO a ministra financií Igora Matoviča podľa neho určite nie je čas vymeniť. Premiér to uviedol počas diskusnej relácie TA3 V Politike.



"Nie je načase vymeniť Matoviča ako lídra, určite ho nechcem vymeniť," povedal Heger. Reagoval tak na snahy opozície dosiahnuť vyhlásenia predčasných volieb. Podľa neho by sa uskutočniť nemali.



Premiér zareagoval aj na odstúpenie policajného prezidenta Petra Kovaříka. "Naša polícia prechádza očistou, ak by bolo v polícii všetko v poriadku, neprechádzala by ňou," dodal premiér. Zároveň odmietol špekulácie o nestabilite v koalícií po tom, ako šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár pohrozil odchodom, ak dôjde k zmene sporného paragrafu 363 Trestného poriadku, na základe ktorého Generálna prokuratúra (GP) zrušila obvinenie bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému. Neskôr názor zmenil. "Určite to nie je tak, že Kollár určuje smerovanie vlády. Ideme v duchu programového vyhlásenia vlády. Koalícia dokáže riešiť problémy a je tu vôľa dokončiť volebné obdobie," uistil Heger.



Sporný paragraf preskúma odborná pracovná skupina, ktorá by sa mala stretnúť v pondelok (6. 9.). Zdôraznil, že zmena zákona sa nedeje pod tlakom aktuálnych udalostí, so zúžením právomoci generálneho prokurátora rátalo už programové vyhlásenie vlády z roku 2020. "Má to byť ale výsostne odborná diskusia, ako naplniť naše predsavzatie preskúmať možnosť zúženia paragrafu 363 Trestného poriadku. Rád si počkám na výsledok odborného záveru pracovnej skupiny," dodal Heger. To, či má súčasný generálny prokurátor Maroš Žilinka jeho dôveru povedať nechcel.