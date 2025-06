Premiér predpokladá, že nebudeme zvyšovať zbrojné výdavky ani v 2027

Bratislava 28. júna (TASR) - Slovensko na budúci rok nezvýši zbrojné výdavky. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Predpokladá, že to tak bude aj v roku 2027. Zároveň deklaroval, že SR plní spôsobilosti, ktoré od nej Severoatlantická aliancia (NATO) očakáva. Mieni, že prípadné navýšenie zdrojov v rezorte obrany musí ísť do civilných projektov.











