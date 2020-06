Premiér Igor Matovič predstavil ďalšie uvoľňovanie opatrení

Bratislava 19. júna (Teraz.sk) – Slováci budú môcť slobodne cestovať od soboty 20. júna od 6.00 h už aj do Poľska. Uviedol to v piatok predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) po štvrtkovom (18. 6.) stretnutí s konzíliom epidemiológov.









Premiér ľudí varoval, aby zvážili cestu do Sliezskeho regiónu, kde je výskyt nového koronavírusu najvyšší. Hlavný hygienik SR Ján Mikas poznamenal, že voľne cestovať sa od soboty bude dať aj do Čiernej Hory, Monaka a na Faerské ostrovy. "Zoznam bezpečných krajín sa bude meniť. Niektoré bezpečné pribudnú, iné – nebezpečné zas vypadnú," ozrejmil Mikas s tým, že zoznam nie je stabilný a bude sa meniť podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. "Občania členských štátov EÚ môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra, sú to tranzity. Pričom sú povinní prejsť Slovenskom bez zastavenia," povedal Mikas.



Od 1. júla bude možné organizovať hromadné podujatia aj nad 1000 ľudí, ale len v prípade, že bude zabezpečené šachovnicové sedenie. Podľa premiéra to platí najmä pre športové podujatia. Organizátori budú musieť zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup ľudí. Mikas poznamenal, že od júla bude možné organizovať aj maratóny.



Od soboty sa ruší povinnosť merania telesnej teploty ľudí pri vchádzaní do objektov štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ako aj na kúpaliská a do welness centier. Zapnuté budú môcť byť aj sušiče rúk. Cestujúci v taxíkoch budú môcť sedieť už aj na prednom sedadle, nielen na zadnom, ako tomu bolo doteraz. Mikas uviedol, že v súčasnosti sa v kostoloch alternatívne používa podávanie prijímania do rúk, ktoré sa neskôr nahradí podávaním do úst. Zamestnanci, ktorí sa starajú o telo človeka, už nebudú musieť mať ochranné okuliare alebo štít.



Podľa Matoviča treba počítať s tým, že situácia sa môže zhoršiť. "V rámci sveta sa situácia dosť zhoršuje, budeme si to musieť ustrážiť," povedal Matovič. Verí, že ľudia, ktorí prídu na Slovensko z krajín, ktoré nie sú označené ako "bezpečné", pôjdu na test na nový koronavírus. Mikas očakáva, že v najbližšom období sa budú na Slovensko vracať ľudia zo zahraničia, najmä z Anglicka. Naďalej vyzval k obozretnosti.



Povinnosť nosiť rúška v interiéroch či vo verejnej doprave naďalej ostáva v platnosti. "Rúška sa tak ľahko nezbavíme, je to možno na niekoľko rokov, možno doživotne," uviedla hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre epidemiológiu Henrieta Hudečková. Hlavný hygienik poznamenal, že opatrenia sa postupne uvoľňujú, po novom rúška nemusia nosiť v školách žiaci stredných škôl, ktorí sa môžu od pondelka 22. júna vrátiť do škôl.



Od 1. júla sú na Slovensku povolené športové súťažné podujatia s viac ako tisíc účastníkmi za podmienky dodržania šachovnicového sedenia a môžu sa organizovať aj maratóny. Predseda vlády SR Igor Matovič to v spoločnosti hlavného hygienika Jána Mikasa a zástupcov konzília odborníkov oznámil na piatkovej tlačovej konferencii k uvoľňovaniu opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



"Situácia na Slovensku je stabilná a tak aj konzílium mohlo rozhodnúť o uvoľňovaní ďalších opatrení. V prípade, že sa dá zabezpečiť šachovnicové sedenie, tak na podujatí môže byť aj viac ako tisíc ľudí. Ide najmä o športové podujatia," vyhlásil na tlačovke Matovič.







Mikas uviedol, že športové kluby môžu za dodržania podmienky šachovnicového sedenia naplniť tribúny maximálne do 50 percent kapacity štadióna. Čo sa týka hromadných podujatí ako sú maratóny či cyklistické preteky, Úrad verejného zdravotníctva ešte oznámi presné podmienky ich organizovania.



Konzílium odborníkov tak vyhovelo požiadavkám športových zväzov, ktoré apelovali na vládu, aby zvýšila počet účastníkov na súťažných podujatiach. Tie boli na Slovensku povolené od stredy 3. júna, otvorili sa už aj všetky vnútorné športoviská pre verejnosť. Od 10. júna sa na hromadných podujatiach vrátane športových mohlo zúčastniť maximálne 500 osôb, od 1. júla do konca roka to doteraz bolo maximálne 1000 osôb. Takto limitovaný počet návštevníkov kritizovali zástupcovia športových organizácií na čele so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV), resp. futbalovým a hokejovým zväzom. Riadiaci orgán najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Únia ligových klubov deklaroval snahu naďalej presviedčať štátne orgány vo veci obmedzeného počtu divákov na štadiónoch. ÚLK zastáva názor, že percentuálny model prítomnosti fanúšikov na štadiónoch je spravodlivejší a zároveň plne bezpečný.



Rovnaký názor mali aj predstavitelia hokejovej obce a taktiež organizátori hromadných bežeckých a cyklistických podujatí ako Medzinárodný maratón mieru v Košiciach, ČSOB Bratislava Maratón, či cyklistické preteky Okolo Slovenska. Predstavitelia HC Slovan Bratislava i HC Košice dokonca uviedli, že takéto opatrenie by bolo pre nich devastačné. Podľa prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslava Šatana by sa za takýchto obmedzení Tipsport Liga tento rok ani nemusela začať.



K plošnej výluke športového života došlo na Slovensku 9. marca. Ústredný krízový štáb SR a dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho vydali nariadenie okamžitého zákazu usporiadania všetkých športových podujatí v krajine. Opatrenie bolo vydané predbežne na dva týždne, postupne sa však rozšírilo splynutím s ďalšími mimoriadnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu nového typu (ochorenie COVID-19). Športová uzávera začala platiť hneď na druhý deň v utorok a len v prebiehajúcom týždni sa dotkla 44 zápasov najvyšších súťaží najvýznamnejších kolektívnych odvetví. Zrušili sa tiež už nachystané domáce šampionáty v behu na lyžiach, strelectve zo vzduchových zbraní, v atletických viacbojoch a v squashi.



O šesť týždňov neskôr otvorili na Slovensku vonkajšie športoviská bez šatní a sociálnych zariadení. V rámci prvej fázy uvoľňovania opatrení sprístupnili zariadenia pre rekreačný šport a tréningy vrcholových športovcov v bezkontaktných odvetviach. Teda tenisové kurty, golfové ihriská, atletické dráhy, hrádze pre cyklistov, cyklistické dráhy i BMX-trate, vodnoslalomárske kanály, kanoistické areály, strelnice, či motoristické okruhy.



Od stredy 20. mája boli v rámci štvrtej fázy otvorené vnútorné plavárne a športoviská pre organizované športové kluby. Zároveň sa otvorilo aj prevádzkovanie kontaktných športov vo vonkajších priestoroch. Táto vlna sa ešte netýkala vstupu na plavárne a do športových hál pre verejnosť, došlo k nej začiatkom júna.



Povinný tzv. sanitárny deň v obchodoch v nedeľu sa od soboty 20. júna ruší. Povinnosť taxislužieb voziť zákazníka na zadných sedadlách sa zase mení na odporúčanie. Informoval o tom v piatok na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO) a hlavný hygienik SR Ján Mikas. Kontroly vykonávania sanitácie budú podľa Mikasa vykonávať regionálne úrady verejného zdravotníctva tak, ako doteraz.



"Ruší sa povinnosť uzatvoriť všetky maloobchodné prevádzky v nedeľu a zároveň sa ruší povinnosť prevádzkovateľov priestorov maloobchodných prevádzok pre každú nedeľu v mesiaci vykonávať povinnú dezinfekciu priestorov predmetných prevádzok, teda tzv. sanitárny deň," spresnil Mikas.



Podľa hlavného hygienika však potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov budú mať povinnosť klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného a účinného čistenia a dezinfekcie. Musí sa vykonávať dôkladne v rámci denného sanitačného režimu prevádzky, a taktiež v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hygiene potravín.



V prevádzkach taxislužieb sa podľa Mikasa povinnosť klienta sedieť na zadnom sedadle mení na odporúčanie. "Táto zmena bola vykonaná na základe žiadostí ľudí, ktorý zo zdravotných dôvodov nemohli sedieť na zadných sedadlách," vysvetlil.



Ruší sa tiež povinnosť zamestnanca vykonávajúceho starostlivosť o telo zákazníka, aby pri svojej činnosti používal ochranný štít tváre alebo ochranné okuliare. "Má to charakter odporúčania," dodal Mikas. Prevádzky, ktoré doteraz museli viesť evidenciu zákazníkov a uchovávať zoznam 30 dní, už túto povinnosť nebudú mať.