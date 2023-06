Premiér predstavil poslancom vládny program, požiadal ich o dôveru

Bratislava 13. júna (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor predstavil poslancom Národnej rady (NR) SR programové vyhlásenie vlády (PVV). V pléne parlamentu vyzdvihol základné ciele programu a priority vlády. Požiadal poslancov o vyslovenie dôvery jeho kabinetu odborníkov.



"Som presvedčený, že tento program vie to preklenovacie obdobie medzi dvoma vládami zaplniť zmysluplne a vie to zaplniť aj kvalitnou a odbornou diskusiou, kvalitnými rozhodnutiami. Samozrejme, dôležité bude aj to, do akej miery vieme dialóg nastaviť do budúcnosti v prospech Slovenska," uviedol premiér.



Pri predstavovaní programu svojho kabinetu Ódor skonštatoval, že Slovensko sa nachádza na križovatke a nie je pripravené na moderné výzvy 21. storočia. "Je v záujme nás všetkých urobiť maximum pre modernizáciu krajiny a byť pripravený včas a schopne reagovať na výzvy, ktoré nás neminú," uviedol.



Deklaroval tiež, že jeho vláda má ambíciu priniesť pokoj aj kultivovanú politickú diskusiu. Vyzdvihol základné ciele vládneho programu, krátkodobé i niektoré výzvy dobudúcna. Aktuálne podľa jeho slov treba zabezpečiť riadny chod štátu, prípravu a implementáciu opatrení na pomoc obyvateľom s infláciou, ale aj riešiť štátne financie. "Vieme, že nemáme mandát ani čas reformy v celej šírke uskutočniť. To, čo môžeme urobiť, je upozorniť na tieto veci a pripraviť konkrétne kroky pre ďalšiu vládu," doplnil.



Kabinet odborníkov vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová 15. mája. Podľa Ústavy SR musí každá nová vláda prísť do 30 dní od menovania do NR SR, predložiť svoj program a požiadať o dôveru. Vláda svoj program prijala v pondelok (12. 6.).





Začala sa diskusia k programovému vyhláseniu vlády, 12 rečníkov sa prihlásilo písomne

V Národnej rade (NR) SR sa v utorok popoludní začala diskusia k programovému vyhláseniu vlády (PVV). Zatiaľ sa do nej prihlásilo 12 rečníkov písomne, z toho štyria sú za poslanecký klub. Vládny program v úvode predstavil premiér Ľudovít Ódor a požiadal poslancov o dôveru.



Podľa rokovacieho poriadku písomne prihlásený člen snemovne môže rečniť maximálne 20 minút, ak je prihlásený za klub, tak pol hodiny. Zákonodarcovia môžu na jednotlivých rečníkov reagovať faktickými poznámkami, jedna môže trvať najviac dve minúty. Po vystúpeniach písomne prihlásených poslancov bude množné sa prihlásiť do diskusie ešte ústne.



Plénum by malo v utorok rokovať o vládnom programe do 19.00 h. O vyslovení dôvery vláde by mal parlament rozhodnúť po prerokovaní jej programu. Podmienkou na získanie dôvery od NR SR je, aby kabinet podporilo aspoň 76 členov snemovne.



Diskusia k PVV trvala aj v minulosti viac dní. Napríklad pri schvaľovaní programu kabinetu Igora Matoviča (OĽANO) trvala okolo piatich dní a zapojilo sa do nej okolo 70 rečníkov. Po rekonštrukcii vlády v roku 2018, keď Roberta Fica na premiérskom poste vystriedal Peter Pellegrini, sa do diskusie prihlásilo písomne 39 rečníkov z radov vtedajšej opozície. V roku 2016, keď o dôveru NR SR žiadal Ficov kabinet, zasadala snemovňa šesť dní.