Premiér: Prezident sa snaží o nadstranícku politiku

Bratislava 15. júna (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini robí všetko preto, aby pôsobil nadstranícky. Niekedy ho ešte dobehne stranícka minulosť, čo je pochopiteľné, lebo tá doba je veľmi krátka. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na novinársku otázku k hodnoteniu prvého roka Pellegriniho na poste hlavy štátu. Fico považuje za dôležité, že má s prezidentom korektné vzťahy.



„Prezident sa snaží robiť nadstranícku politiku, ale ťažko sa odpája, keď ste robili predsedu strany. Pre mňa je dôležité, že máme korektné vzťahy, komunikujeme,“ skonštatoval premiér.



Záleží mu na tom, aby boli vzťahy korektné aj ďalej. V tejto súvislosti poukázal na to, že mnohí sa snažia dotlačiť ho s Pellegrinim do konfliktu, napríklad pri vetovaní zákonov. Zdôraznil, že ide o právo prezidenta, rovnako ako parlament má právo veto hlavy štátu prelomiť.



Pellegrini sa prezidentského úradu ujal 15. júna 2024. Pred jeho zvolením do funkcie pôsobil ako predseda Národnej rady SR a líder koaličného Hlasu. Na poste hlavy štátu vystriedal Zuzanu Čaputovú.