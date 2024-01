Premiér: Prezidentkino vystúpenie bolo čisto politické a opozičné

Bratislava 18. januára (TASR) - Vystúpenie prezidentky Zuzany Čaputovej v Národnej rade SR bolo čisto politické, opozičné i farizejské. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v reakcii na prezidentkin prejav v parlamente k téme zmien v Trestnom zákone.



Čaputovú obvinil tiež z toho, že vystúpila ako hovorkyňa opozície, zasiahla podľa neho aj do prezidentskej kampane v prospech Ivana Korčoka. Nerozumie, prečo prezidentka nevystupovala zásadovo v predchádzajúcom vládnom období, keď podľa neho boli hrubo porušované ľudské práva a kriminalizovaná opozícia. Rozporoval argumenty, ktoré vo svojom stanovisku k návrhom zmien v Trestnom zákone uviedla vo vystúpení.



Zdôraznil, že postoj vlády a rozhodnutie presadiť zmeny sa nemení. "Urobíme všetko pre to, aby boli návrhy zmien predložené v parlamente schválené," zdôraznil Fico. Vláda podľa jeho slov stojí za rozhodnutím zrušiť Úrad špeciálnej prokuratúry, "lebo je principiálne správne".







Zopakoval, že návrhy legislatívnych zmien sú už dlho diskutované a rovnako dlhá diskusia k nim ešte poslancov parlamentu čaká. A to aj vrátane predpokladaného rokovania o prelomení veta hlavy štátu. Pripomenul tiež argumenty predkladateľov o legitímnosti skráteného legislatívneho konania, týkajúce sa hrozby porušovania ľudských práv.



Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) spochybnil vyváženosť diskusie odborníkov, ktorých si pozvala prezidentka k stredajšiemu (17. 1.) okrúhlemu stolu na tému legislatívnych zmien. Upozornil, že tak ako kritikov je celý rad tých, ktorí sa stavajú za zmeny v Trestnom zákone. "Toto však prezidentka vo svojom vystúpení vôbec nespomenula," poznamenal Susko.



Zopakoval dôvody legislatívnych úprav, prechod k restoratívnej justícii, väčšiemu využitiu alternatívnych trestov i možnosti postupovať individuálne v prospech uloženia primeraného trestu. Minister takisto pripomenul, že zmeny kladú dôraz na nahradenie škôd pri ekonomických trestných činoch. "Máme cieľ zhumanizovať trestné právo a priblížiť ho ostatným krajinám, tak ako je to všade v modernej, vyspelej Európe, s cieľom znížiť, nie zvýšiť kriminalitu," dodal Susko. Vyjadrenia o tom, že zmeny spôsobia nárast kriminality, označil za strašenie.



Prezidentka parlamentu predniesla vo štvrtok svoje výhrady k novele Trestného zákona z dielne vlády, o ktorej aktuálne rokuje parlament.