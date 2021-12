Premiér: Prežívame obdobie, ktoré je poznačené náročnými okolnosťami

Bratislava 24. decembra (TASR) - Prežívame obdobie, ktoré je pre každého poznačené náročnými a ťažkými okolnosťami. Táto doba prináša veľa bolesti fyzickej aj duševnej, veľa obmedzení a strát. Vo vianočnom príhovore to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO). Je si istý, že ochorenie COVID-19 porazíme a vrátime sa do normálneho života.



"Vianoce sú čas, v ktorom sa všetko upokojí. A po ktorom vstupujeme do nového roka. Verím, že skúsenosťami posilnení a odhodlaní urobiť zo Slovenska miesto, kde budeme radi žiť," hovorí Heger.



Ľudia by si podľa neho mali darovať lásku a úctu a mali by myslieť na tých, ktorí majú za sebou ťažší rok, strácajú nádej a nenachádzajú dôvod na radosť. "Povzbuďme ich, buďme, prosím, aspoň myšlienkami aj s tými, ktorí pre rôzne príčiny budú tráviť vianočné sviatky sami bez svojich blízkych," vyzýva premiér. Dodáva, že ľudia si majú počas sviatkov dopriať čas jednoty a porozumenia, čas ľudskosti a odpustenia.



Poďakovať by tiež mali zdravotníkom, záchranárom, ktorí pracujú aj počas Vianoc. "Oni sú hrdinami dnešnej doby," podotkol predseda vlády.



Heger pripomína, že v tomto roku zavítal na Slovensko pápež František. Hodnotí to ako jedinečnú udalosť, ktorá prišla v asi najťažší rok novodobej histórie Slovenska. Prišiel a upriamil podľa premiéra našu pozornosť na podstatné hodnoty života. "Pripomenul nám dôležitosť Slovenska pre Európu, poukázal na naše dejiny, ktoré nás pozývajú k tomu, aby sme boli posolstvom pokoja v srdci Európy," poznamenal.