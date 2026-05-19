< sekcia Slovensko
Premiér prijal Li Chung-čunga, hlavnou témou boli vzťahy SR a Číny
Fico zároveň poďakoval čínskej vláde za predĺženie jednostrannej bezvízovej povinnosti pre našich občanov do konca roka 2026.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) prijal v utorok na Úrade vlády SR v Bratislave prvého podpredsedu parlamentu Čínskej ľudovej republiky Li Chung-čunga. Hlavnou témou stretnutia boli vzájomné slovensko-čínske vzťahy a možnosti ich ďalšieho rozvoja. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
„Naším cieľom je najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca vrátane investičnej spolupráce, projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami,“ povedal predseda vlády. Čína je od roku 2017 podľa ÚV najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska v Ázii a patrí medzi desať našich najväčších ekonomických partnerov.
Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty - InoBat/Gotion High Tech baterkáreň v Šuranoch v hodnote 1,23 miliardy eur a Volvo/Geelly vo Valalikoch pri Košiciach v hodnote 1,2 miliardy eur. „Obidve tieto investície môžu vytvoriť tisíce pracovných miest, čo bude veľkým prínosom pre slovenskú ekonomiku,“ konštatoval Fico.
Slovenská republika a Čínska ľudová republika pokračujú v rozvoji strategického partnerstva, ktoré bolo ukotvené v novembri 2024 počas oficiálnej návštevy slovenského premiéra v Pekingu. Obe strany potvrdili záujem prehlbovať politický dialóg, parlamentnú spoluprácu, hospodárske väzby, ako aj spoluprácu v oblastiach inovácií, vedy, výskumu, vzdelávania a kultúry. Dôležitým nástrojom implementácie strategického partnerstva je Medzivládny výbor medzi SR a Čínou pre strategickú spoluprácu, ktorého prvé zasadnutie sa uskutočnilo v januári v Bratislave.
Fico zároveň poďakoval čínskej vláde za predĺženie jednostrannej bezvízovej povinnosti pre našich občanov do konca roka 2026. „Už za minulý rok sme zaznamenali výrazný nárast Slovákov smerujúcich do Číny za účelom rozvoja turizmu, štúdia a podnikania,“ poznamenal premiér. Slovenskí občania môžu do Číny cestovať bez víz na obdobie 30 dní. Zriadenie priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Pekingom by podľa Fica pomohlo nielen k rozvoju turizmu, ale aj pri nadväzovaní priamych kontaktov medzi podnikateľmi. Doplnil, že Slovensko je jedinou krajinou regiónu, ktorá nemá zriadenú priamu leteckú linku s Čínou. Diskusia na úrade vlády bola aj o možnostiach otvorenia Slovenského kultúrneho inštitútu v Pekingu a čínskeho kultúrneho centra v Bratislave.
„Máme veľký záujem o uskutočnenie návštevy prezidenta Si Ťin-pchinga na Slovensku a sme pripravení urobiť potrebné prípravy na jej úspešnú realizáciu,“ zdôraznil Fico, ktorý sa s čínskym prezidentom naposledy stretol v septembri 2025 v Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Ázii.
„Naším cieľom je najmä pragmatická a veľmi aktívna ekonomická spolupráca vrátane investičnej spolupráce, projektov verejno-súkromných partnerstiev s konkrétnymi a hmatateľnými výsledkami,“ povedal predseda vlády. Čína je od roku 2017 podľa ÚV najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska v Ázii a patrí medzi desať našich najväčších ekonomických partnerov.
Na Slovensku sa momentálne realizujú dva veľké čínske investičné projekty - InoBat/Gotion High Tech baterkáreň v Šuranoch v hodnote 1,23 miliardy eur a Volvo/Geelly vo Valalikoch pri Košiciach v hodnote 1,2 miliardy eur. „Obidve tieto investície môžu vytvoriť tisíce pracovných miest, čo bude veľkým prínosom pre slovenskú ekonomiku,“ konštatoval Fico.
Slovenská republika a Čínska ľudová republika pokračujú v rozvoji strategického partnerstva, ktoré bolo ukotvené v novembri 2024 počas oficiálnej návštevy slovenského premiéra v Pekingu. Obe strany potvrdili záujem prehlbovať politický dialóg, parlamentnú spoluprácu, hospodárske väzby, ako aj spoluprácu v oblastiach inovácií, vedy, výskumu, vzdelávania a kultúry. Dôležitým nástrojom implementácie strategického partnerstva je Medzivládny výbor medzi SR a Čínou pre strategickú spoluprácu, ktorého prvé zasadnutie sa uskutočnilo v januári v Bratislave.
Fico zároveň poďakoval čínskej vláde za predĺženie jednostrannej bezvízovej povinnosti pre našich občanov do konca roka 2026. „Už za minulý rok sme zaznamenali výrazný nárast Slovákov smerujúcich do Číny za účelom rozvoja turizmu, štúdia a podnikania,“ poznamenal premiér. Slovenskí občania môžu do Číny cestovať bez víz na obdobie 30 dní. Zriadenie priamej leteckej linky medzi Bratislavou a Pekingom by podľa Fica pomohlo nielen k rozvoju turizmu, ale aj pri nadväzovaní priamych kontaktov medzi podnikateľmi. Doplnil, že Slovensko je jedinou krajinou regiónu, ktorá nemá zriadenú priamu leteckú linku s Čínou. Diskusia na úrade vlády bola aj o možnostiach otvorenia Slovenského kultúrneho inštitútu v Pekingu a čínskeho kultúrneho centra v Bratislave.
„Máme veľký záujem o uskutočnenie návštevy prezidenta Si Ťin-pchinga na Slovensku a sme pripravení urobiť potrebné prípravy na jej úspešnú realizáciu,“ zdôraznil Fico, ktorý sa s čínskym prezidentom naposledy stretol v septembri 2025 v Pekingu pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Ázii.