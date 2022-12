Premiér prijal na úrade vlády deti z detského domova v Piešťanoch

Bratislava 24. decembra (TASR) - Dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO) prijal krátko pred vianočnými sviatkami na Úrade vlády SR deti z detského domova v Piešťanoch a ich vychovávateľov. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.



"Vianoce sa snažíme tráviť v kruhu rodiny, naši blízki sú pre nás útočiskom a oporou v ťažkých chvíľach. Deti z detských domovov, žiaľ, nemajú možnosť vyrastať v milujúcej rodine. O to viac potrebujú vhodnú a láskavú výchovu, ktorá ich pripraví na skutočný život," vyhlásil predseda vlády. Heger ocenil prácu vychovávateľov a dobrovoľníkov, ktorí deťom nahrádzajú rodinu a pomáhajú im začleniť sa do spoločnosti.



Premiér previedol deti počas návštevy priestormi úradu, pozval ich do svojej kancelárie, spolu si zaspievali vianočné koledy a deti dostali aj darčeky. "Nezabúdajte, že darčeky nie sú najdôležitejšie. Oveľa podstatnejšie sú medziľudské vzťahy. Darčeky prichádzajú a odchádzajú, ale keď sa máme radi, sme na konci dňa šťastní," prihovoril sa Heger deťom a vyzval ich, aby sa nikdy nevzdávali.