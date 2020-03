Premiér pripustil,že možno prijmú ďalšiu sériu bezpečnostných opatrení

Bratislava 15. marca (TASR) - Vláda SR možno nariadi zavrieť stávkové kancelárie či krčmy na sídliskách, pretože ich napriek viacerým opatreniam súvisiacim s novým koronavírusom v súčasnosti navštevuje veľa ľudí. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to uviedol dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) s tým, že v nedeľu poobede na rokovaní vlády by mohli rozhodnúť o zavretí obchodov s výnimkou potravín, lekární či novinových stánkov.



Opäť vyzval ľudí, aby pristupovali k situácii disciplinovane a "so zdravým sedliackym rozumom". Rovnako doplnil, že v rámci desiatich nových prípadov išlo o päť nových prípadov z Trenčína, po jednom v Banskej Bystrici, Trnave a Martine a dva nové prípady sú v Bratislave. Podľa predsedu vlády SR sa ukazuje, že vďaka opatreniam sa spomalil nástup ochorenia COVID-19.



Zvažovať sa bude aj plošný príkaz - ako príklad uviedol možnosť, že každý, kto bude chcieť nastúpiť do verejného dopravného prostriedku, bude musieť mať zakrytú tvár. Poukázal aj na to, že nastane kompletné uzavretie hraníc, a to aj na hranici s Poľskom.



Vyzval ľudí, aby sa neštítili nahlásiť polícii prípady, keď nejaká osoba ohrozuje zdravie iných občanov tým, že nedodržiava prikázané opatrenia. "Bez našej disciplíny to nepôjde," zdôraznil Pellegrini s tým, že vyzval, aby ľudia nenavštevovali svojich rodičov a starých rodičov a pristupovali k seniorom zodpovedne.



Zároveň vyvrátil, že by malo dôjsť k uzavretiu Bratislavy. "Nikto neplánuje uzavrieť Bratislavu," konštatoval Pellegrini s dôvetkom, že pravda nie je ani to, že tam smeruje 1500 vojakov. Ľudí vyzval, aby nešírili hoaxy.



Rovnako uviedol, že s majiteľmi výstaviska Incheba v Bratislave bude rokovať o tom, či by areál mohol v prípade nutnosti slúžiť na zhromaždenie chorých, ak by to nemocnice prestali zvládať. Komentoval, že doterajšie kapacity sú dostatočné.



Dodal, že prioritne do štátnych nemocníc začnú distribuovať rúška. S ochrannými prostriedkami budú narábať obozretne. Sám však nevie, či bude karanténa platiť len 14 dní. Rovnako vyzval ľudí na ohľaduplnosť pri nákupoch. Vo všetkých nemocniciach je podľa premiéra asi 1000 pľúcnych ventilátorov. Ďalšie kusy sú podľa jeho slov zarezervované. Bude ich však toľko, koľko ich dokáže skúsený personál obsluhovať.



Uviedol aj to, že na zvládnutie nového koronavírusu bude možno slúžiť aj nová aplikácia. Najdôležitejšie je však, aby bola pre občanov bezpečná. Vláda tiež bude diskutovať o zvýšení stupňa ochrany.



Podľa premiéra je pozitívne, že žiaden z prípadov nového koronavírusu nie je kritický. Odhaduje, že sa niektoré opatrenia pravdepodobne budú musieť predĺžiť. Dodal, že sa bude riešiť aj to, ako sa budú sanovať hospodárske škody. "Tie môžu byť enormné," uzavrel, pričom dodal, že prioritou je aj tak ochrana ľudského života.