Premiér: Prístup pravoslávnej cirkvi je nezodpovedný, som sklamaný

Bratislava 11. marca (TASR) – Prístup pravoslávnej cirkvi je nezodpovedný a nesprávny. Uviedol to predseda vlády SR Peter Pellegrini pred stredajším rokovaním vlády v súvislosti s rozhodnutím pravoslávnej cirkvi nerešpektovať nariadenie ústredného krízového štábu o zákaze organizovania verejných podujatí, a to vrátane bohoslužieb.



"Som prekvapený a sklamaný z prístupu, cirkev tu je na to, aby pomáhala ľuďom, nie na to, aby v záujme sebeckého dodržiavania tradícií ohrozovala verejné zdravie,“ uviedol Pellegrini na margo toho, že pravoslávna cirkev chce pokračovať vo verejných bohoslužbách. Informoval, že pravoslávnych vyzve, aby prehodnotili a zmenili názor. Poukázal tiež na to, že štát sa môže na túto situáciu pozerať aj ako na ohrozenie verejného zdravia a môže na to príslušnými nástrojmi reagovať.



"Ak nebudú rešpektovať nariadenia a budú si tvrdohlavo presadzovať svoje, ja budem prvý, kto voči nim bude iniciovať postihy,“ povedal premiér.



Pravoslávna cirkev bude na Slovensku naďalej vykonávať bohoslužby "vrátane bozkávania ikon a prijímania z jedného kalicha". Svojim veriacim pripomína cirkev nevyhnutnosť rovnocenného zabezpečovania svojich duchovných a materiálnych potrieb. V utorok (10. 3.) o tom TASR informovali z Úradu metropolitnej rady Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Dodržiavanie tradícií nevnímajú pravoslávni v súčasnej situácii ako rizikové a nevidia dôvod ich meniť.







Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) na nasledujúce dva týždne Služby Božie vykonávať nebude 15. a 22. marca.



Rovnako bude zákaz verejných podujatí rešpektovať Konferencia biskupov Slovenska (KBS), čiže v slovenských kostoloch sa najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.



Od utorka (10. 3.) v súvislosti s prevenciou pred šírením nákazy novým koronavírusom platí zákaz organizovania hromadných športových, kultúrnych a spoločenských podujatí. Týka sa fyzických osôb, podnikateľov aj firiem, platí do 23. marca. Verejné vyhlášky s opatreniami zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR. O opatreniach rozhodol v pondelok (9. 3.) krízový štáb