Premiér: Druhé kolo pretestovania určite bude

V nedeľu pokračovalo druhým dňom celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. Testovanie sa koná od soboty do 31. októbra do nedele 1. novembra. Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď informuje médiá počas zhodnotenia prvého dňa celoplošného testovania na odberovom mieste na Dostihovej dráhe v Petržalke, 1. novembra 2020. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 1. novembra (TASR) - Druhé kolo celoplošného pretestovania určite bude. Vyhlásil to premiér Igor Matovič (OĽANO) a pripustil, že v pár okresoch by testovanie byť nemuselo. Hovoriť o tom mieni s odborníkmi. Pri druhom kole argumentuje dobrými výsledkami z testovania na Orave a v Bardejove.Zároveň premiér SR prosí pozitívne testovaných ľudí, aby aj s rodinou dôsledne dodržali desaťdňovú karanténu. Tiež, aby dali vedieť všetkým, s ktorými boli v kontakte. Ľudí s negatívnymi výsledkami testu vyzýva, aby naďalej dodržiavali opatrenia. Premiér sa tiež ospravedlnil ľuďom, ktorí nešli na testovanie z vlastnej vôle, že ich donútil ísť. Zdôvodňuje to zodpovednosťou voči pacientom či zdravotníkom.Testovanie počas druhého dňa plošného testovania zabezpečujú tímy na 4782 odberných miestach, k dispozícii je teda 98 percent všetkých plánovaných odberných miest. O testovanie sa stará vyše 40.463 osôb. Na tlačovom brífingu to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), ktorý zároveň oznámil regióny s najväčším podielom pozitívnych prípadov, týkajú sa hlavne severu SR.Naď informoval, že počas soboty otestovali 2.581.113 ľudí, pozitívnych z nich bolo 25.850, teda približne jedno percento.povedal.povedal Naď.Podľa informácií Ozbrojených síl (OS) SR na sociálnej sieti je najväčšia pozitivita v okresoch na hornej Nitre, Kysuciach, na severnom Spiši. Výraznejší podiel je celkovo na severe a severovýchode Slovenska, ale aj v regióne Žitného ostrova.Naď spolu s ďalšími členmi vlády požiadal tých, ktorí sa ešte netestovali, aby tak počas nedele urobili.upozornili.Informoval tiež, že došlo k odcudzeniu menšieho počtu certifikátov, rovnako sa objavili inzeráty ponúkajúce odpredaj certifikátov s negatívnym výsledkom.vyhlásil Naď.