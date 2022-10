Premiér: Prvá ČSR garantovala široké práva a slobodu všetkým občanom

Bratislava 28. októbra (TASR) - Československá republika (ČSR) bola štátom, ktorý garantoval široké práva a slobodu všetkým občanom, ako aj volebné právo pre ženy. Pri príležitosti 104. výročia vzniku spoločného československého štátu to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO). V piatok ráno položil veniec k Pamätníku československej štátnosti na bratislavskom Námestí T. G. Masaryka.



Podľa premiéra si pripomíname vznik Československej republiky právom a veľmi radi. "Jej zakladatelia Štefánik, Masaryk a Beneš dokázali po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie vybudovať silný demokratický štát. Štát s ústavou, ktorá garantovala široké práva a slobodu všetkým občanom. Štát, ktorý zaviedol všeobecné volebné právo aj pre ženy. Štát, v ktorom došlo k rozmachu slovenského jazyka, kultúry a vzdelávania," skonštatoval Heger.



Predseda vlády vyzdvihol vzájomné vzťahy s Českou republikou. "Naše vzájomné vzťahy sú naozaj bratské, sú unikátne, výnimočné a dovolím si povedať, každým rokom silnejšie," skonštatoval.



Český veľvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý sa poďakoval premiérovi, že sa každoročne zúčastňuje na spomienke na vznik spoločného štátu. Je rád, že sa podaril vznik Námestia T. G. Masaryka. "Aj táto ťažká doba, ktorú zažívame, vidíme, čo sa deje za hranicami Slovenska, len upevňuje vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi," zdôraznil. Pripomenul, že sa blíži 30. výročie rozdelenia štátu. "Ale my sme pomyselne stále spolu. To je silný dôkaz, aby sme v Európe mali silné slovo," dodal.



Od vzniku prvej ČSR uplynulo 104 rokov. Národný výbor československý v Prahe prijal 28. októbra 1918 zákon o utvorení samostatnej ČSR, vyhlásil jej vznik a prevzal štátnu moc. Následne sa v Turčianskom sv. Martine 30. októbra konalo verejné zhromaždenie, na ktorom bola prijatá deklarácia, v ktorej sa Slováci jasne prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi.