Sobota 6. september 2025
Premiér: Putin prejavil záujem o stretnutie so Zelenským

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (SMER-SD). Foto: TASR – Jakub Kotian

Správu aktualizujeme.

Bratislava 6. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin prejavil na schôdzke so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) záujem o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským „kdekoľvek inde“ ako v Moskve. Fico to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
.

