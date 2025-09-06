< sekcia Slovensko
Premiér: Putin prejavil záujem o stretnutie so Zelenským
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin prejavil na schôdzke so slovenským premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) záujem o stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským „kdekoľvek inde“ ako v Moskve. Fico to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.