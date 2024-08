Premiér R. Fico nevidí dôvod na odvolanie M. Šimkovičovej a B. Suska

Bratislava 14. augusta (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevidí žiadny dôvod na odvolanie ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD). Obaja podľa neho konali aj konajú v súlade so zákonom. Uviedol to vo videu, ktoré zverejnil v stredu na sociálnej sieti.



"Neexistuje žiadny dôvod, aby som ako predseda vlády čo len uvažoval o podaní návrhu na odvolanie ministrov, ktorí sú dnes opozičnými terčmi. Kto sa objektívne pozrie na konanie ministerky kultúry a ministra spravodlivosti, musí súhlasiť s tým, že konali a konajú zákonne a že v súlade so zákonom prijímajú aj bežné manažérske rozhodnutia," povedal premiér. Dodal, že rovnaký pohľad bude zastávať celá koalícia v prípade, že opozícia v parlamente predloží návrh na vyslovenie nedôvery týmto ministrom.



Fico podotkol, že rešpektuje odlišné názory opozície. Na utorkovom (13. 8.) proteste, ktorý zvolali opozičné strany, mu však chýbali zákonné a vecné argumenty, prečo by mali byť ministri odvolaní. "Protest sa preto niesol v duchu, že vládna koalícia je v podstate banda zločincov, ktorá znásilňuje, vraždí, ktorá je hlúpa a ktorá by mala dobrovoľne odstúpiť," skonštatoval. Dodal, že pre vyhrážky muselo ministerstvo vnútra zvýšiť ochranu ministerke kultúry.



Skritizoval, že na proteste nevystúpili predsedovia strán, ktoré ho zorganizovali, teda Michal Šimečka (PS) a Branislav Gröhling (SaS). V tejto súvislosti podotkol, že len slúžia liberálnym a progresívnym médiám a mimovládnym organizáciám. To ich však podľa jeho slov nezbaví politickej zodpovednosti, ak dôjde k ďalšiemu atentátu na predstaviteľa vládnej koalície. Zároveň ocenil, že sa do organizácie protestu nepridalo aj opozičné KDH. "Aj tu vidieť o čo skúsenejšie Kresťanskodemokratické hnutie, keď sa odmietlo podieľať na organizovaní včerajšieho protestu," povedal.



Premiér priznal, že protesty organizované politickými stranami sú prirodzenou súčasťou politickej práce. Zdôraznil však, že ulica rozhodovať nemôže. "Môže vyslovovať názor. Rozhodnutia môžu prijímať len orgány vytvorené na základe demokratických parlamentných volieb, teda predovšetkým parlament a vláda," poznamenal.



Tisíce ľudí v utorok na Námestí SNP v Bratislave protestovali proti krokom vládneho kabinetu. Kritizovali aktuálnu situáciu v kultúre, personálne zmeny v kultúrnych inštitúciách a vyjadrili aj obavy o právny štát. Rečníci okrem iného vyčítali ministrovi spravodlivosti rozhodnutie podať dovolanie a pustiť bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika z väzenia. Za zhromaždením stáli opozičné hnutie PS a strana SaS.