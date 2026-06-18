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Premiér R. Fico odcestoval do Bruselu na samit Európskej rady
V súvislosti s Ukrajinou budú hlavy štátov a vlád diskutovať aj o ďalšom rozširovaní EÚ.
Autor TASR
Bratislava 18. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok odcestoval do Bruselu, kde bude zastupovať Slovensko na pravidelnom júnovom zasadnutí Európskej rady. Témami samitu bude rozširovanie, konkurencieschopnosť a Viacročný finančný rámec na roky 2028 až 2034, informuje TASR.
Zasadnutie sa začne vo štvrtok podvečer. Premiér na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti informoval, že pred zasadnutím sa po prvý raz stretne s maďarským premiérom Péterom Magyarom, naplánovanú má aj schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
V súvislosti s Ukrajinou budú hlavy štátov a vlád diskutovať aj o ďalšom rozširovaní EÚ. Medzi nosné témy júnového samitu bude patriť aj ekonomika, o ktorej budú hlavy štátov a vlád diskutovať počas pracovnej večere. Dôležitou témou druhého dňa rokovaní v piatok bude viacročný finančný rámec na ďalších sedem rokov.
Zasadnutie sa začne vo štvrtok podvečer. Premiér na štvrtkovom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti informoval, že pred zasadnutím sa po prvý raz stretne s maďarským premiérom Péterom Magyarom, naplánovanú má aj schôdzku s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
V súvislosti s Ukrajinou budú hlavy štátov a vlád diskutovať aj o ďalšom rozširovaní EÚ. Medzi nosné témy júnového samitu bude patriť aj ekonomika, o ktorej budú hlavy štátov a vlád diskutovať počas pracovnej večere. Dôležitou témou druhého dňa rokovaní v piatok bude viacročný finančný rámec na ďalších sedem rokov.