Premiér R. Fico odletel vládnym špeciálom do Moskvy

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odletel vo štvrtok popoludní špeciálom letky Ministerstva vnútra (MV) SR do Moskvy. Pre TASR to potvrdil hovorca MV Matej Neumann.



Podľa údajov z radarov vládny špeciál zamieril do Ruskej federácie cez Maďarsko a Rumunsko.



Pôvodná trasa sa musela meniť, Fico v stredu (7. 5.) oznámil, že Estónsko nedovolí slovenskému vládnemu špeciálu prelet cez svoje územie. Premiér to označil za úmyselný pokus zmariť jeho návštevu Moskvy, kde sa má zúčastniť na oslavách 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny.



Fico má absolvovať počas návštevy Moskvy okrem stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj bilaterálne rokovania s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, brazílskym prezidentom Luizom Ináciom Lulom da Silvom a generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu To Lamom.