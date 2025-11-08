< sekcia Slovensko
Premiér R. Fico pripúšťa, že veto pri hazarde poslanci neprelomia
Ak ho parlament neprelomí, nespôsobí to podľa neho turbulencie v koalícii, pretože to nie je „životne dôležitý zákon“.
Bratislava 8. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD pravdepodobne podporia prelomenie veta prezidenta Petra Pellegriniho pri novele zákona o hazardných hrách. Predpokladá to premiér Robert Fico (Smer-SD). Myslí si však, že bude problém prelomiť veto. Ak ho parlament neprelomí, nespôsobí to podľa neho turbulencie v koalícii, pretože to nie je „životne dôležitý zákon“. Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy. Hlasovanie o dôvere vlády v súvislosti s dlhom bude podľa Fica formalita a vláda dostane dôveru. Termín hlasovania však nie je určený. Premiér tiež informoval o návšteve generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý na Slovensko príde 18. novembra. Na prelome rokov by mal navštíviť SR nemecký kancelár Friedrich Merz a chystá sa tiež návšteva čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.
„V tomto zákone nevidím žiadny zásadný problém, pretože cieľom zákona je čiastočne dostať hazard pod štátnu kontrolu a predovšetkým zvýšiť objem financií do štátneho rozpočtu,“ povedal Fico o vrátenej novele zákona o hazardných hrách. „Pokiaľ ide o Smer, ak sme hlasovali za zákon v parlamente, predpokladám, že poslanecký klub bude toto hlasovanie opakovať aj ďalej,“ dodal. Ak by parlament zákon opätovne neschválil, nič sa podľa neho nestane. „Je možné, že nebudeme mať 76 hlasov na prelomenie veta,“ skonštatoval s tým, že nepôjde o vecný problém, ale politický vzhľadom na napätie medzi ministrom cestovného ruchu a športu Rudolfom Huliakom (nezávislý) a SNS.
Ak sa v praxi ukáže, že treba upraviť tzv. horalkový paragraf, premiér s tým nemá problém. „Ak niečo nefunguje, poďme to zmeniť,“ povedal s tým, že zákon sa dá zmeniť v zrýchlenom režime už na najbližšej schôdzi. Pripomenul však, že aj keď sa sprísni zákon, nevedie to páchateľov prestať s trestnou činnosťou.
Pri prípadnom hlasovaní o dôvere vláde v parlamente nevidí premiér prekážku. „Nás je 79, to takto prejde okolo mňa ako vínna muška,“ skonštatoval s tým, že to vybavia za minútu. „Keď to bude príhodné, urobí sa to. Nemáme tam žiadny termín,“ dodal.
Premiér zároveň nevidí dôvod na odvolanie ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), má jeho dôveru. Vyjadrenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku o tom, že tender na záchranky nebol zrušený zákonne považuje Fico za jeho právny názor.
Reči o zrušení Špecializovaného trestného súdu označil premiér za klebety a odmietol ich. Zároveň trvá na tom, že Smer-SD má problém s nomináciou Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska aj na ďalšie obdobie. Uznáva, že post má obsadiť nominant Hlasu-SD, no myslí si, že Smer-SD môže vetovať meno. Na otázku, či povedie kandidátku Smeru-SD aj v ďalších parlamentných voľbách, Fico odpovedal, že je v dobrej fyzickej kondícii a že „ho to baví“.
Fico tiež vyhlásil, že kým bude premiérom, Slovensko sa nezúčastní na žiadnych právnych alebo finančných mechanizmoch, ktorých cieľom bude konfiškácia zmrazených ruských aktív a ich využitie na vojenské výdavky Ukrajine. Slovensko tiež bude chcieť v rámci európskeho rozpočtu zachovať minimálnu podporu poľnohospodárskej a kohéznej politiky.
Keďže v piatok (7. 11.) riešil premiér tému možného infringementu pre novelu ústavy, požiadal podľa svojich slov riaditeľku popradského gymnázia o zmenu termínu diskusie. Fico chce prísť na gymnázium v čo najkratšom čase.
