Premiér R. Fico: Zníženie ratingu nebude mať žiadny zásadný vplyv
Ratingová agentúra S&P znížila v piatok (24. 4.) rating Slovenskej republiky o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom.
Autor TASR
Bratislava 25. apríla (TASR) - Zníženie ratingu Slovenska agentúrou Standard & Poor´s (S&P) sa vzhľadom na vonkajšie aj domáce okolnosti očakávalo a nemá žiadny zásadný vplyv na schopnosť štátu sa financovať. Uviedol to v reakcii premiér Robert Fico (Smer-SD). Kritizoval pritom opozíciu, že sa teší aj z takýchto „nepodstatných negatívnych správ“.
„Vzhľadom na vonkajšie faktory a naše úsilie nájsť vnútorné zdroje na podporu ekonomiky, čo nám prirodzene neumožňuje drasticky znižovať deficit, sme očakávali, že Slovensku môže byť znížený rating, čo sa aj stalo. Toto rozhodnutie nemá žiadny zásadný vplyv na naše vonkajšie financovanie, pretože sme neustále v stabilnom pásme,“ zdôraznil na sociálnej sieti premiér.
Opozícia podľa neho nemôže vládu kritizovať za zdražovanie alebo nezamestnanosť, preto je im na kritiku dobré čokoľvek. „Je smiešne ich sledovať, ako sa dnes pri zníženom ratingu natriasajú od radosti, hoci vedia, že to nemá žiadny zásadný negatívny vplyv na Slovensko. Politiku, čím horšie pre Slovensko, tým lepšie pre nich, majú tak hlboko zakorenenú, že sa tešia zo všetkého, aj z tých nepodstatných negatívnych správ,“ konštatoval Fico. Zároveň pripomenul, že v roku 2023 odovzdali predchádzajúce vlády tej súčasnej najhoršie verejné financie v celej Európskej únii (EÚ).
Ratingová agentúra S&P znížila v piatok (24. 4.) rating Slovenskej republiky o jeden stupeň z A+ s negatívnym výhľadom na A so stabilným výhľadom. Tento krok je podľa opozície potvrdením zlej rozpočtovej politiky súčasnej vlády. Zodpovedný je za to predovšetkým minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), mal by preto vyvodiť zodpovednosť a zo svojej funkcie odstúpiť, uviedli v sobotu v reakcii predstavitelia viacerých opozičných strán.
Kamenický kritiku odmietol. Zníženie ratingu S&P bolo podľa neho očakávané, je naďalej v investičnom pásme a stále o jeden stupeň vyšší, ako hodnotenia ďalších dvoch veľkých agentúr Moody´s a Fitch.
