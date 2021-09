Premiér: Reforma zdravotníctva výrazne zlepší kvalitu starostlivosti

Bratislava 29. septembra (TASR) - Reforma zdravotníctva, ktorú v stredu odobrila vláda, výrazne zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Som rád, že vláda dnes schválila projekt, ktorý výrazne zlepší kvalitu zdravotnej starostlivosti občanov v nemocniciach na Slovensku. Je to kľúčová reforma a je skvelé, že ju môžeme podporiť miliardou eur z plánu obnovy," vyhlásil s tým, že tieto zdroje sú určené na výstavbu nových nemocníc a rekonštrukciu tých jestvujúcich.



"Verím, že ľudia pochopia princípy, z ktorých táto reforma vychádza a odrazí sa to aj v pozitívnom hlasovaní v našom parlamente," podotkol Heger.



Vláda v stredu schválila reformu zdravotníctva. Nemocnice sa tak majú rozdeliť na viacero úrovní. Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú hneď po jej prijatí nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jednej miliardy eur.