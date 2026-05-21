Premiér: Rekonštrukciu vlády nechystám

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Bratislava 21. mája (TASR) - Rekonštrukcia vlády sa nechystá, premiér Robert Fico (Smer-SD) ju ani neavizoval. Vyhlásil to na štvrtkovej tlačovej konferencii. Nemá preto dôvod sa priamo zaoberať návrhom šéfa koaličnej SNS Andreja Danka, ktorý ponúkol výmenu svojho nominanta na poste ministra životného prostredia, ktorým je Tomáš Taraba. Fico rešpektuje tento návrh. Ak by SNS návrh spresnila, že trvá na odvolaní Tarabu, premiér by žiadal garanciu pokračovania funkčnej väčšiny v parlamente. Chápe, že v SNS si riešia vnútorné politické otázky, no zmeny nemôžu viesť k politickej kríze a k ohrozeniu fungovania vlády. Fico považuje Tarabu za schopného ministra.


