Premiér rešpektuje nomináciu R. Rašiho na post predsedu NR SR

Bratislava 15. apríla (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) rešpektuje nomináciu Richarda Rašiho na post predsedu Národnej rady (NR) SR miesto novozvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a právo Hlasu-SD kandidáta navrhnúť. Poukázal na koaličnú dohodu. Naďalej si však myslí, že pre stabilitu vládnej koalície by bolo lepšie iné riešenie. Zároveň avizoval, že voľbe predsedu parlamentu sa budú venovať až po voľbách do Európskeho parlamentu.



"Rešpektujem právo strany Hlas-SD na nomináciu kandidáta na post predsedu NR SR, lebo tak je to v koaličnej zmluve. Ale ako politik som považoval za potrebné povedať svoj názor, čo si myslím, pokiaľ ide o stabilitu vládnej koalície," uviedol premiér na pondelkovej tlačovej konferencii. Podčiarkol, že si váži koaličnú zmluvu. Dodal, že o nominácii vedeli, pretože ich koaličný partner informoval.



Premiér počas víkendu vyhlásil, že "trojička" v podobe prezidenta Pellegriniho, jeho na poste premiéra a lídra SNS Andreja Danka ako šéfa NR SR by poukazovala na stabilitu vládnej koalície. Označil to za svoj politický názor, keďže rešpektuje, že post patrí podľa platnej koaličnej zmluvy Hlasu-SD.



Hlas-SD na vyjadrenie reagoval, že Ficov názor nezastáva. Podpredseda strany a minister práce Erik Tomáš v pondelok informoval, že kandidátom strany na post šéfa parlamentu bude súčasný minister pre investície a informatizáciu Raši.



Danko už po voľbách prezidenta hovoril, že SNS je pripravená rokovať o podmienkach fungovania koalície do budúcna, pretože sa po prezidentských voľbách zásadne mení politická mapa.