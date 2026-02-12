< sekcia Slovensko
Premiér rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu o kajúcnikoch
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby.
Bratislava 12. februára (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu (ÚS) SR pozastaviť účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby, tzv. kajúcnika. Hovorí, že si počká na verdikt v samotnej veci. Informuje o tom vo videu na sociálnej sieti.
„Len chcem pripomenúť, že keby sa ktorýkoľvek sudca Ústavného súdu SR alebo generálny prokurátor stretli s praktikami kajúcnikov vo svojej vlastnej veci, mali by úplne iný názor,“ konštatuje Fico.
Podotýka, že asi by mali urobiť ďalšie verejné prezentácie „vyčíňania“ kajúcnikov, aby ÚS SR a generálny prokurátor pochopili, „čo za zverstvá napáchali“ a prečo im nie je možné veriť v žiadnej svedeckej výpovedi. Poukazuje pritom na to, že sám, ako aj mnohí ďalší z jeho politického tábora, zažil na vlastnej koži tieto „špinavé praktiky“.
Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) s úpravou ku kajúcnikom súhlasí. Poukázal na to, že nejde o návrh z jeho dielne, ale stotožňuje sa s ním. Myslí si, že táto úprava by pomohla spravodlivosti. „Máme tu množstvo prípadov, kde sa kajúcnici už sami priznávajú, že nehovorili pravdu a ich výpovede boli manipulované. A toto my chceme, aby tí sudcovia zohľadňovali. Nevstupujeme im touto úpravou do rozhodovacej činnosti,“ dodal.
Gašpar zároveň povedal, že počul o tom, že k tejto otázke majú niektorí ústavní sudcovia odlišné názory. Treba si preto podľa neho počkať na finálne stanovisko ÚS SR. Zdôraznil, že rozhodnutie k tejto veci bude rešpektovať. „Ak to bude úprava, kde sú nejaké pochybnosti, a dá nám súd, v čom treba túto úpravu zase zmeniť, tak to budeme rešpektovať a budeme to musieť zmeniť. Ak chceme zachovať právny štát, musíme rešpektovať rozhodnutia ÚS SR,“ okomentoval.
Ústavný súd SR pozastavil účinnosť zmeny Trestného poriadku, týkajúcej sa nepoužiteľnosti dôkazov získaných od spolupracujúcej osoby. Návrhu na pozastavenie účinnosti vo zvyšnej časti novely Trestného zákona prijatej parlamentom vlani v decembri nevyhovel. Rozhodnutie sa týkalo podania skupiny opozičných poslancov, ktoré súd prijal na ďalšie konanie.
