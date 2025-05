Premiér: Rezort diplomacie plní úlohy v PVV už na takmer 47 percent

Bratislava 28. mája (TASR) - Rezort diplomacie aktuálne plní úlohy v programovom vyhlásení vlády (PVV) už na takmer 47 percent. Postupuje stopercentne podľa plánu. Zhodnotil to predseda vlády SR Robert Fico po stredajšom stretnutí s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Jurajom Blanárom (obaja Smer-SD), ktoré bolo zamerané na kontrolu plnenia PVV.



Premiér vyzdvihol, že Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR má na čele výbornú kombináciu troch funkcionárov. Poďakoval im za plnenie úloh. Zhodnotil, že zámer zahraničnej politiky Slovenska je napĺňaný.



Ocenil, že rezort si dôstojne pripomenul 20. výročie vstupu SR do EÚ. Zdôraznil, že členstvo je pre krajinu mimoriadne prospešné. Vyzdvihol tiež vznik siedmich nových zastupiteľských úradov SR v zahraničí, navýšenie počtu ekonomických diplomatov či vznik medzinárodného operačného krízového centra. „Už vybavilo 3700 telefonátov v režime 24 hodín denne, sedem dní v týždni prakticky vo všetkých časových pásmach na svete,“ priblížil. Rezort zároveň podľa neho viackrát potvrdil, že myslí vážne, že SR je na prvom mieste.



Fico zároveň ocenil, že Slovensku sa darí vytvárať nové strategické partnerstvá s ostatnými krajinami. Podotkol, že doteraz bolo absolvovaných 71 ministerských zahraničných ciest do 30 rôznych krajín. Nerozumie, prečo niekto vytvára obraz, že Slovensko sa s niektorými partnermi nestretáva. Podotkol, že okrem bilaterálnych stretnutí ide aj o viaceré multilaterálne. Tiež, že môže kedykoľvek komunikovať s premiérmi ostatných krajín v rámci Rady EÚ.



Medzi najbližšie výzvy rezortu podľa Blanára patrí kandidatúra SR na post nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. SR už má podľa neho podporu 93 štátov a pracuje na tom, aby sa priblížila k zvyšku potrebných hlasov. Prioritou pre MZVEZ je podľa ministra aj rokovanie na európskej úrovni o rozpočte na budúce programovacie obdobie. „Ideme tomu venovať maximálnu pozornosť, lebo chceme vyrokovať prostriedky, ktoré nám pomôžu odstraňovať veci, ktoré EÚ podporuje, aby sme odstránili,“ povedal. Ďalšou výzvou je aj príprava Slovenska na predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2030 či rozšírenie bezvízového vstupu do ďalších krajín.