Premiér: Rodičia by mali deťom vysvetliť, aby v škole nosili rúško

Bratislava 31. augusta (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) apeluje na rodičov, aby deťom vysvetlili, že majú v školách nosiť rúško, a to nielen na druhom stupni. Povedal to v pondelok vo svojom mimoriadnom príhovore na RTVS pred začiatkom nového školského roka.



Matovič podľa vlastných slov vie, že pre malé deti bude poctivé nosenie rúška veľkou skúškou. "Bude to veľmi dôležité pre ochranu ich zdravia a spolužiakov. Od toho, ako zvládneme najbližšie dni a týždne záleží, ako zvládneme - celé Slovensko ako spoločenstvo zodpovedných ľudí - aj druhú vlnu koronakrízy na Slovensku," povedal predseda vlády.



Ľuďom poďakoval za ich úsilie a zodpovednosť. Verí, že tak dobre, ako Slovensko zvládlo prvú vlnu koronakrízy, zvládne aj tú druhú.