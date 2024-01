Premiér rokoval s delegáciou Kongresu USA, hovorili o aj U. S. Steel

Bratislava 13. januára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) rokoval v sobotu s delegáciou Kongresu Spojených štátov amerických, ktorá prišla na jednodňovú návštevu Slovenska. Hovorili spolu o význame vzájomnej bilaterálnej spolupráce a dotkli sa aj dosahov odpredaja spoločnosti U. S. Steel. Medzi hlavné témy rozhovoru patrila tiež aktuálna situácia na Ukrajine. TASR o tom informoval tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR.



Bilaterálne vzťahy medzi Slovenskom a USA sú podľa predsedu vlády na vysokej úrovni. "V rozvíjaní našich vzájomných vzťahov chceme naďalej pokračovať. Priestor vidíme v oblasti obrany či civilnej jadrovej energetiky. Podporovať chceme aj ekonomické vzťahy," priblížil.



Americká spoločnosť U. S. Steel nedávno oznámila zámer odpredať firmu v Košiciach zahraničnému partnerovi. Kroky amerického majiteľa pozorne sleduje aj Slovensko. "Máme záujem o hladký priebeh odpredaja spoločnosti U. S. Steel. Vzhľadom na strategický význam košickej pobočky pre našu krajinu, ako aj pre obnovu Ukrajiny by bolo vhodné, aby bola naďalej vlastnená dôveryhodnou západnou spoločnosťou," zdôraznil Fico.



Premiér so zástupcami Kongresu hovoril aj o pokračujúcej podpore Ukrajiny. Je podľa jeho slov dôležité čím skôr na Ukrajine nastoliť úplný, spravodlivý a trvalý mier v zmysle princípov Charty OSN, aby sa z nej mohla stať prosperujúca, stabilná a silná krajina, ktorá po splnení všetkých potrebných kritérií bude riadnym členom EÚ. Hoci Slovensko Ukrajine neposkytuje vojenskú pomoc, pokračuje v rozsiahlej humanitárnej pomoci a robí konkrétne kroky napríklad pri odmínovaní krajiny, tvrdí ÚV.



Fico delegáciu kongresmanov uistil, že Slovensko je spoľahlivým a zodpovedným členom NATO a Európskej únie (EÚ). "Sú piliermi našej zahraničnej politiky, na tom sa nič nemení. Naďalej zostávame konštruktívnym partnerom a spojencom, avšak so zreteľom na slovenské národné záujmy," povedal.



Delegácia, ktorá navštívila Slovensko, je zložená zo senátorov a kongresmanov z Demokratickej aj Republikánskej strany. Kongres je zákonodarným orgánom USA, skladá sa z dvoch komôr - Snemovne reprezentantov a Senátu.