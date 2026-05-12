Premiér rokoval s eurokomisárkou pre rozšírenie o viacerých témach
Diskusia na úrade bola aj o zachovaní práva veta v politikách, ktoré definujú zmluvy EÚ vrátane Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) prijal v utorok na Úrade vlády (ÚV) SR v Bratislave eurokomisárku pre rozšírenie Martu Kosovú. Diskutovali o viacerých témach. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor ÚV.
Riešili rozšírenie Európskej únie (EÚ) o krajiny západného Balkánu a východnej Európy. „Slovensko podporuje vstup krajín ako Čierna Hora, Srbsko či Albánsko do Únie, ak splnia potrebné podmienky,“ uviedol Fico. Dôrazne sa vyjadril k neférovému prístupu EÚ ku Srbsku. Srbsko si takéto zaobchádzanie podľa neho nezasluhuje.
Slovenská republika je dlhodobým podporovateľom rozširovania EÚ na základe splnenia požadovaných kritérií. „Považujeme to za strategickú investíciu do mieru, bezpečnosti a prosperity v Európe. Zároveň sme proti akýmkoľvek výnimkám či skratkám v prístupovom procese,“ doplnil premiér.
S eurokomisárkou diskutoval aj o postupnej integrácii kandidátskych krajín do vnútorného trhu EÚ, čo by mohlo občanom priniesť výhody ešte pred vstupom, ako je napríklad roamingová zóna EÚ či platby v eurách. „Tento proces však nemôže nahradiť plnohodnotný prístupový proces,“ skonštatoval predseda vlády.
Diskusia na úrade bola aj o zachovaní práva veta v politikách, ktoré definujú zmluvy EÚ vrátane Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. „Pre Slovensko je to principiálna otázka,“ zdôraznil Fico. Zrušenie práva veta v zásadnej agende EÚ by podľa neho bol začiatkom konca Únie.
Kosová pricestovala na Slovensko na stretnutie neformálnej skupiny Priateľov západného Balkánu, ktoré hostí v Bratislave minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD).
