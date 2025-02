Premiér rokoval s odborníkmi o príprave novely Ústavy SR

Bratislava 27. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok rokoval s odborníkmi o príprave avizovanej novely Ústavy SR. Radil sa s nimi, ako v základných kultúrno-etických otázkach do ústavy zakotviť prednosť slovenských zákonov pred aktami EÚ a medzinárodnými zmluvami. Verí, že návrh získa v parlamente dôveru. Premiér o tom informoval na sociálnej sieti.



Fico chce vo vládnom návrhu novely ústavy upraviť existenciu len dvoch pohlaví - muža a ženy, ako aj umožniť adopciu detí len manželom alebo jednému z manželov v prípade úmrtia manžela či manželky. "Manželstvo sme v ústave už definovali ako jedinečný vzťah muža a ženy," pripomenul. Chce tiež zakotviť povinnosť vyučovať v školách v kultúrno-etických otázkach len to, čo je v súlade s ústavou a tiež zvýrazniť rovnosť žien a mužov pri odmeňovaní. Svoje návrhy označil za "návrat zdravého rozumu".



Premiérov návrh novely bol už v pripomienkovom konaní, na rokovanie vlády ho zatiaľ nepredložil. Fico vyzval aj verejnosť, aby na Úrad vlády SR zasielala svoje podnety a návrhy. Účinnosť zmeny ústavy navrhuje od 1. júla. Svoje návrhy na úpravu ústavy predstavili aj koaliční partneri Smeru-SD strany Hlas-SD a SNS, novelizáciu ústavy už predložilo do parlamentu aj opozičné KDH.