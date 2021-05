Premiér rokoval s veľvyslancami krajín EÚ o očkovaní

Bratislava 6. mája (TASR) – Jednou z hlavných tém štvrtkovej videokonferencie predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) s veľvyslancami členských krajín Európskej únie bola pandémia nového koronavírusu. Veľvyslanci sa zaujímali o priebeh očkovania u nás, ako aj o postoj SR k spoločnému „zelenému certifikátu", ktorý by umožnil cestovanie v rámci EÚ. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády SR.



„Hľadáme najvhodnejšie riešenie v rámci EÚ. Certifikát by sme chceli mať pripravený v júni, aby ľudia mohli cestovať," uviedol premiér s tým, že čoskoro by mali byť zaočkovaní všetci, ktorí sa očkovať chcú.



Témou diskusie bol aj blížiaci sa Sociálny samit EÚ v portugalskom Porte. Premiér a veľvyslanci sa zhodli, že sociálne otázky budú mať na európskej úrovni vysokú prioritu pre digitálnu a zelenú tranzíciu, ale aj pre dosahy pandémie na ekonomiky jednotlivých krajín. Predseda vlády osobitne podčiarkol riziko energetickej chudoby, ktorá sa pri vysokých klimatických ambíciách môže prehĺbiť, a preto by malo byť súčasťou sociálnej agendy v EÚ. Veľvyslancom EÚ priblížil aj hlavné priority slovenského plánu obnovy a odolnosti.



V rámci stretnutia tiež veľvyslancov ubezpečil o jednoznačnom proeurópskom a proatlantickom smerovaní jeho vlády. „Tešíme sa, že sme členmi Európskej únie a sme vďační za všetky benefity, ktoré nám z členstva v nej vyplývajú. Nemôžeme to ale brať ako samozrejmosť a o tomto chceme hovoriť aj počas Konferencie o budúcnosti Európy, ktorú na Slovensku spustíme už 9. mája," uviedol Heger.



Spoločne hovorili aj o boji proti korupcii, obnoviteľných zdrojoch energie, poľnohospodárstve, či o aktuálnej situácii na Ukrajine.