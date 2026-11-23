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Premiér rokoval v Bratislave s rakúskym spolkovým kancelárom Stockerom
Na Bratislavskom hrade sa v pondelok koná samit predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a Rakúska.
Autor TASR
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Bratislava 23. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa v pondelok v Bratislave na okraj samitu V4+ stretol s rakúskym spolkovým kancelárom Christianom Stockerom. Hlavnými témami bilaterálneho stretnutia boli posilnenie vzájomnej spolupráce, hospodárske vzťahy, dopravná a energetická infraštruktúra, ako aj aktuálne európske otázky. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úrady vlády SR.
„Významným výsledkom stretnutia bol podpis Memoranda o porozumení o cezhraničnom rozvoji medzi Slovenskou republikou a Rakúskom. Dokument vytvára nový rámec pre spoluprácu v oblasti dopravy, energetiky, školstva, životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu,“ priblížili z úradu vlády.
Cieľom memoranda je posilniť dobré susedské vzťahy a realizovať konkrétne spoločné projekty, ktoré prinesú úžitok občanom aj ekonomikám oboch krajín.
Na Bratislavskom hrade sa v pondelok koná samit predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a Rakúska. Hlavnými témami rokovania budú prehĺbenie ekonomickej spolupráce a príprava rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034.
„Významným výsledkom stretnutia bol podpis Memoranda o porozumení o cezhraničnom rozvoji medzi Slovenskou republikou a Rakúskom. Dokument vytvára nový rámec pre spoluprácu v oblasti dopravy, energetiky, školstva, životného prostredia, kultúry a cestovného ruchu,“ priblížili z úradu vlády.
Cieľom memoranda je posilniť dobré susedské vzťahy a realizovať konkrétne spoločné projekty, ktoré prinesú úžitok občanom aj ekonomikám oboch krajín.
Na Bratislavskom hrade sa v pondelok koná samit predsedov vlád krajín Vyšehradskej skupiny (V4) a Rakúska. Hlavnými témami rokovania budú prehĺbenie ekonomickej spolupráce a príprava rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034.