Premiér: Rómsky holokaust neskončil, v mnohých stále drieme

Banská Bystrica 2. augusta (TASR) – Viditeľný rómsky holokaust, ktorý si pripomíname, neskončil, v mnohých z nás drieme to zlé z neho a naďalej sa pozeráme na ľudí patriacich do rómskej komunity ako na menejcenných ľudí. Konštatoval to v nedeľu po spomienkovom podujatí pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici premiér Igor Matovič (OĽANO).



"Nevytvárame dostatočné podmienky pre deti, najmä v oblasti vzdelania, aby sa mohli chytiť v živote a boli prínosom pre našu spoločnosť. Takto ich odsudzujeme na živorenie počas celého života a zároveň vytvárame podhubie pre extrémizmus. Pre mňa je účasť na tomto pietnom podujatí záväzkom vlády a vládnej koalície urobiť raz a navždy rázny koniec politike skrytého holokaustu v nás," zdôraznil Matovič. Podľa neho minulosť si treba pripomínať, keď sa jej nebudeme pozerať zoči-voči, budeme odkázaní ju prežiť znova.



Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková a europoslanec Peter Pollák pripomenuli, že po 15 rokoch, čo sa koná spomienkové stretnutie pripomínajúce si obete rómskeho holokaustu pod názvom Nezabudnite! Ma bisteren!, je to historicky po prvý raz, keď sa na ňom zúčastnil premiér. Je to pre nich dobrý signál.



"Tieto tragické a smutné udalosti sú mementom celej našej spoločnosti. Nemôžu zostať zabudnuté a je potrebné o nich hovoriť a pripomínať ich budúcim generáciám. Žiaľ, aj dnes sme svedkami zľahčovania, či dokonca popierania tejto smutnej histórie," konštatovala Bučková. Víta iniciatívu na európskej a slovenskej úrovni, aby sa boj proti antirómskym prejavom stal prioritou vládnych politík.



"Zomreli len preto, že boli iní. Som rád, že súčasná vláda považuje rómske deti nie za príťaž, ale za potenciál krajiny, ktorý ak nevyužijeme, budeme mať obrovské problémy," podčiarkol Pollák.



Európska verejnosť si pripomína Pamätný deň rómskeho holokaustu 2. augusta, kedy došlo k likvidácii najväčšieho koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V noci z 2. na 3. augusta 1944 nacisti v plynových komorách zavraždili 2897 rómskych mužov a žien, vrátane detí a starých ľudí. Celkový počet rómskych obetí druhej svetovej vojny predstavuje 300.000 až 500.000 osôb.