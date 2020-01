Premiér: Jediným možným miestom pre budúci život SR je priestor EÚ

Bratislava 8. januára (TASR) – Slovensko je spoľahlivý partner Európskej únie (EÚ) a uvedomuje si, že jeho jediným možným miestom pre budúci život je priestor EÚ a členstvo v NATO. Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po stredajšom stretnutí s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Taktiež všetkých spojencov a partnerov uistil, že SR nemieni svoju jasnú politickú pozíciu do budúcna meniť.



"Naďalej zostaneme predvídateľným a konštruktívnym partnerom, preto jediná cesta, ako malý štát Slovensko môže dosahovať výsledky a prispievať k vážnym rozhodnutiam, je, ak bude súčasťou veľkých medzinárodných elitných a významných spoločenstiev," uviedol Pellegrini.



Michel si myslí, že EÚ musí zohrávať silnú a pozitívnu rolu v aktuálnej situácii v Iraku a regiónoch Blízkeho východu, aby sa svet vyhol ďalšiemu napätiu v budúcnosti. "Potrebujeme udržiavať vzťah s Blízkym východom a zároveň zachovať bezpečnosť a stabilitu," povedal. EÚ musí byť jednotná v rámci členských štátov, myslí si tiež Michel. Dodal, že EÚ musí pokračovať v dialógu so zúčastnenými krajinami, musí využiť všetky diplomatické prostriedky na zníženie eskalácie napätia a pokračovať v rokovaniach. Taktiež je podľa neho dôležité rozvíjať partnerstvo s USA na úrovni Severoatlantickej aliancie.







Premiér poznamenal, že je dôležité, aby sa pri tomto konflikte konalo jednotne. Nebolo by podľa neho správne, ak by sa podliehalo hystérii a prijímali sa jednostranné rozhodnutia. "Chcem potvrdiť, že všetky aktivity, ktoré sa týkali a týkajú Slovenska, boli rozhodnutia, ktoré sa prijímali na úrovni spojencov a spoločného velenia," poznamenal Pellegrini.



Premiér sa s predsedom Európskej rady rozprával aj o klimatickej neutralite do roku 2050. Michel podotkol, že Slovensko zohráva v tejto téme konštruktívnu úlohu na európskej úrovni. Slovensko podľa neho vyslalo jasný signál, že sa chce pripojiť ku klimatickej neutralite a zazdieľalo svoj cieľ s ostatnými členskými krajinami.



"Bude si to vyžadovať naozaj veľké náklady, prispôsobenie priemyslu a technológii týmto podmienkam a v mnohých regiónoch aj významnú ekonomickú transformáciu," hovorí Pellegrini.





Premiér: Rozpočet EÚ na najbližších sedem rokov by mal byť spravodlivý

Rozpočet Európskej únie by mal byť spravodlivý a krajiny by mali do neho prispievať na základe svojej ekonomickej sily. Presvedčený je o tom premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorý o jeho kreovaní v stredu rokoval s predsedom Európskej rady Charlesom Michelom.



Bez rozpočtu EÚ na najbližších sedem rokov by podľa premiéra nebolo možné prijímať riešenia vyplývajúce z globálnych výziev, akými sú digitálna technologická revolúcia, klimatické zmeny, bezpečnostná situácia, migrácia, ale aj znižovanie regionálnych rozdielov medzi členskými krajinami. "Uistil som predsedu Európskej rady, že Slovensko bude v rokovaniach veľmi konštruktívne. Chápem nevyhnutnosť istých ústupkov ako cenu za nájdenie prijateľnej dohody a kompromisu pre všetky členské štáty," vyhlásil premiér. Podľa Pellegriniho by mal byť európsky rozpočet spravodlivý, do ktorého budú všetci prispievať na základe svojej ekonomickej sily bez zbytočných úľav, aby bol čo najflexibilnejší pre Slovensko a využili sa zdroje na financovanie priorít. "Vkladám veľkú nádej do pána predsedu Európskej rady, ktorý bol poverený neľahkou úlohou nájsť kompromis medzi členskými štátmi," doplnil.



Predseda Európskej rady Charles Michel priblížil, že berie "do úvahy rôzne pohľady a vízie a chce poznať výzvy, akým môže Slovensko čeliť aj v budúcnosti". "Len spoločne na európskej úrovni sa môžeme vyrovnať s mnohými náročnými úlohami. Dôležité je nájsť dohodu o európskom rozpočte. Nie je len technickou, ale aj politickou diskusiou. Musíme nájsť dobrý kompromis. Budeme pokračovať v týchto diskusiách," doplnil Michel.



Podľa neho treba brať do úvahy aj regionálne rozdiely, ktoré sú citlivou témou. "Preto je dôležité, aby ich bral do úvahy aj európsky rozpočet. Musíme vyriešiť otázku výpadku prostriedkov spôsobených brexitom," naznačil Michel. Tiež dodal, že pri rokovaniach o viacročnom finančnom rámci je potrebné nájsť rovnováhu, aby sa mohla financovať oblasť poľnohospodárstva, ako aj nové výzvy, ktorým budú štáty čeliť, akými sú klimatické zmeny či migrácia.